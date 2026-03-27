Sözünü tuttu, milli galibiyet şerefine 1000 lahmacun dağıttı

A Milli Takımımızın Romanya karşısında aldığı galibiyet, sadece sahada değil sokakta da bayram havası estirdi. Maç öncesi "Türkiye yenerse 1000 lahmacun dağıtacağım" sözünü veren esnaf, galibiyetin ardından tezgahının başına geçerek sözünü tuttu. Ancak dağıtım sırasında yaşanan bir tesadüf, çevredekilere "Süphanallah" dedirtti.

"KRAL SENİ ARDA TURAN'A BENZETTİM"

Lahmacun sırasındaki vatandaşlara ikramlarını sunan neşeli esnaf, sıradaki bir genci görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Ünlü futbolcu ve teknik direktör Arda Turan'a olan benzerliğiyle dikkat çeken genci gören esnaf, kameraya dönerek:

"Kral seni bir an Arda Turan'a benzettim ya, ne kadar benziyorsun! Süphanallah, değil mi?" diyerek hayretini dile getirdi. Esnafın bu samimi tepkisi üzerine Arda Turan benzeri genç ve çevredekiler kahkahalara boğuldu.

"BUNU ALSAN MİLLET SANA SALDIRIR"

Şakalaşmaların devam ettiği o anlarda esnaf, Arda Turan'a benzeyen gence lahmacununu verirken espriyi patlattı: "Kral bunu alsan millet sana saldırır ha!" diyerek Arda Turan'ın popülerliğine gönderme yaptı.

Milli galibiyetin coşkusu, bedava lahmacun keyfi ve bu eğlenceli "benzerlik" tesadüfüyle birleşince, ortaya izleyenlerin içini ısıtan görüntüler çıktı.