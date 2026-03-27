Kasa dolacak! Fenerbahçe 3 futbolcudan çuvalla para bekliyor
Fenerbahçe yönetimi, sezon sonunda takımdan ayrılacak olan üç futbolcu; Jayden Oosterwolde, Archie Brown ve Fred'in satışından toplamda en az 40 milyon euro gelir elde etmeyi planlıyor. Oosterwolde için 25 milyon euro, Brown için en az 10 milyon euro ve Fred için 5-6 milyon euro bonservis geliri bekleniyor. Bu satışlarla birlikte Fenerbahçe'nin kadro yapılanmasında önemli bir değişim sürecinin başlaması bekleniyor.
OOSTERWOLDE İÇİN 25 MİLYON EURO
Kariyerine başka bir kulüpte devam etmek isteyen Jayden Oosterwolde için gelecek teklifleri değerlendirmeye hazırlanan yönetim, 25 milyon euro civarında bir bonservis beklentisi belirledi.
ARCHIE BROWN İÇİN KAPI 10 MİLYON EURO
Gelecek planlamasında yer almayan Archie Brown için ise Fenerbahçe'nin beklentisi en az 10 milyon euro. Oyuncuya ilgi gösteren kulüplerle bu rakam üzerinden görüşmeler yapılacak.
FRED'E 5 MİLYON EURO BİÇİLDİ
Brezilya'ya dönmek isteyen Fred için de yönetim 5-6 milyon euro arasında bir bonservis geliri hedefliyor.
KADRODA REVİZYON GELİYOR
Yeni sezon öncesi kadro yapılanmasına hız veren Fenerbahçe'de, bu satışlarla birlikte önemli bir değişim sürecinin başlaması bekleniyor. Öte yandan kiralık olarak forma giyen Edson Alvarez'in bonservisinin alınması planlanmıyor.