''Türk olmak isterdim'' diyen Marcao, İspanyol vatandaşlığına geçti

''Türk olmak isterdim'' diyen Marcao, İspanyol vatandaşlığına geçti
Geride bıraktığımız yıllarda ''Türk olmak ve Türk Milli Takımı'nda forma giymek isterdim'' şeklinde bir açıklama yapan Galatasaray'ın eski futbolcusu Marcao, İspanyol vatandaşlığı aldı.

Geride bıraktığımız yıllarda Galatasaray forması giyen Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao, ülkemizde mücadele ettiği dönemde Türkiye'den hayranlık bahsetmişti.

''TÜRK OLMAK İSTERDİM''

Bir röportajında Türkiye'yi ve Galatasaray'ı çok benimsediğini ifade eden Marcao,''Türk olmak ve Türk Milli Takımı'nda forma giymek isterdim'' şeklinde konuşmuştu.

İSPANYOL VATANDAŞLIĞINA GEÇTİ

Kariyerini 2022 yılından bu yana La Liga ekibi Sevilla'da sürdüren 29 yaşındaki oyuncudan sürpriz bir hamle geldi. Sevilla, Marcao'nun İspanyol vatandaşlığı aldığını duyurdu.

İspanyol kulübünden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Brezilyalı defans oyuncusu, çifte vatandaşlık almak için gerekli tüm prosedürleri tamamladı. Marcao, gerekli tüm prosedürleri tamamladıktan sonra geçtiğimiz günlerde İspanyol vatandaşlığı aldı. Artık hem Brezilya hem de İspanyol vatandaşlığına sahip. Marcao, 2022 yazında Galatasaray'dan Sevilla'ya transfer oldu ve şu anda A takımın kaptanlarından biri." ifadelerine yer verildi.

Cemre Yıldız
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu

İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi

10 bin asker sevki sonrası gerilim tırmanıyor! Rusya’dan ABD’ye rest

Savaşta bir ilk! ABD’nin son hamlesine Rusya'dan rest geldi
Türkiye'nin konuştuğu Barış'ın son hali! 25 yaşını kutladı, türkü bile söyledi

İşte Türkiye'nin konuştuğu Barış'ın son hali
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının programı belli oldu

Futbola doyacağız! İşte çeyrek final maçlarının tarihleri
Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar: Zirvede fark 2 puan oldu

Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar: Zirvede fark 2 puan

Vedat Muriqi'den A Milli Takımımız hakkında açıklama: Zayıf noktalarını biliyoruz

Vedat Muriqi'den Türkiye hakkında iddialı sözler
Türkiye'nin konuştuğu Barış'ın son hali! 25 yaşını kutladı, türkü bile söyledi

İşte Türkiye'nin konuştuğu Barış'ın son hali
Doğal gaz faturalarında yeni dönem! 4 gün sonra başlıyor

Doğal gaz faturalarında yeni dönem! 4 gün sonra başlıyor
Kabe’de skandal! Türk hacı, başörtüsünden tutulup götürüldü

Kabe’de skandal! Türk hacı, başörtüsünden tutulup götürüldü