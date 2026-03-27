Haberler

Üniversite kantininde rezalet! Borcunu ödemeyen öğrencilerin listesini astı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi'nde kantin işletmecisi borçlu öğrencilerin listesini astı. Skandalın ardından harekete geçen üniversite, listelerin hemen kaldırıldığını, kantin işletmecisi hakkında sözleşme hükümleri kapsamında inceleme başlatıldığını belirtti.

Konya Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi kantininde, işletmecinin borcu olan öğrencilerin isimlerini liste halinde duvara asması büyük tepki çekti.

ÜNİVERSİTE, ÖĞRENCİ LİSTELERİNİ ANINDA KALDIRDI

Öğrencilerin kişisel bilgilerini ve ekonomik durumlarını herkesin görebileceği şekilde paylaşan bu uygulamanın ardından üniversite yönetimi harekete geçti.

KANTİNCİ HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Üniversite, söz konusu listelerin derhal kaldırıldığını açıkladı. Rektörlükten yapılan bilgilendirmede, kantin işletmecisi hakkında sözleşme hükümleri uyarınca idari inceleme başlatıldığı ve öğrenci haklarını ihlal eden bu tutuma karşı gerekli yaptırımların uygulanacağı belirtildi.

Kaynak: Haberler.com
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu

İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi

10 bin asker sevki sonrası gerilim tırmanıyor! Rusya’dan ABD’ye rest

Savaşta bir ilk! ABD’nin son hamlesine Rusya'dan rest geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Parti çalışmaları hızlandırdı! Büyükşehirlerde köklü değişiklik

AK Parti çalışmaları hızlandırdı! Büyükşehirlerde köklü değişiklik
TSK’dan ihraç edilen Teğmen İzzet Talip Akarsu hakkında karar çıktı

TSK’dan ihraç edilen bir teğmen hakkında daha karar çıktı
Doğal gaz faturalarında yeni dönem! 4 gün sonra başlıyor

Doğal gaz faturalarında yeni dönem! 4 gün sonra başlıyor
Türkiye'nin konuştuğu Barış'ın son hali! 25 yaşını kutladı, türkü bile söyledi

İşte Türkiye'nin konuştuğu Barış'ın son hali
AK Parti çalışmaları hızlandırdı! Büyükşehirlerde köklü değişiklik

AK Parti çalışmaları hızlandırdı! Büyükşehirlerde köklü değişiklik
Kabe’de skandal! Türk hacı, başörtüsünden tutulup götürüldü

Kabe’de skandal! Türk hacı, başörtüsünden tutulup götürüldü
Tayland'da yakıt krizi nedeniyle insanlar ellerinde bidonlarla petrollere akın etti

Kriz giderek büyüyor! Halk bidonlarla sokağa çıktı