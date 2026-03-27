İsrailli Bakan Ben-Gvir'den Filistinli esirlerin tutulduğu hapishaneye gardiyan kılığında baskın

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Filistinli esirlerin tutulduğu hapishaneye gardiyan kılığında baskın düzenleyerek, hapishaneleri 'demir yumrukla' yönettiklerini ifade etti.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Filistinli esirlerin tutulduğu bir İsrail hapishanesine gardiyan kılığında baskın düzenledi.

İsrail Cezaevi Servisi'nden (IPS) yapılan açıklamada, Ben-Gvir'in cuma sabah saatlerinde yaptığı baskına IPS Müdürü Kobi Yaakobi'nin eşlik ettiği bildirildi.

İsrailli aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir'in personelin teyakkuz durumunu ve operasyonel prosedürlere uyumunu yerinde denetlemek amacıyla gardiyan kılığında baskın düzenlediği belirtildi.

Filistinli esirlerin tutulduğu hücrelerin önünde yüzüne geçirdiği maskeyle poz verdiği görülen Ben-Gvir, İsrail hapishanelerini "demir yumrukla" yönettiklerini söyledi.

Filistinli esirlerin maruz kaldığı kötü şartları ve yapılan işkenceyi sık sık öven İsrail'in aşırı sağcı Bakanı Ben-Gvir, Filistinlilerin tutulduğu hapishanelere provokatif baskınlar düzenliyor.

Kaynak: AA / Burak Dağ
