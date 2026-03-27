İşte Ufuk Özkan'ın son hali
Başarılı geçen operasyonla karaciğer nakledilen ünlü oyuncu Ufuk Özkan, oğluyla çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.
Karaciğer yetmezliği nedeniyle zor günler geçiren ve başarılı bir nakil operasyonu atlatan ünlü oyuncu Ufuk Özkan, sağlığına kavuşuyor.
UFUK ÖZKAN'DAN YENİ PAYLAŞIM
Uzun süren tedavi sürecinin ardından taburcu olan Özkan, sosyal medya hesabından oğlu ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak sevenlerine "iyiyim" mesajı verdi.
Ünlü oyuncunun moralinin yerinde olduğu gözlenen paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni ve geçmiş olsun mesajı aldı. Zorlu süreci geride bırakan Özkan'ın, bir süre daha dinlendikten sonra setlere dönmesi bekleniyor.
