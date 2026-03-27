İşte Ufuk Özkan'ın son hali

Karaciğer yetmezliği nedeniyle zor günler geçiren ve başarılı bir nakil operasyonu atlatan ünlü oyuncu Ufuk Özkan, sağlığına kavuşuyor.

UFUK ÖZKAN'DAN YENİ PAYLAŞIM

Uzun süren tedavi sürecinin ardından taburcu olan Özkan, sosyal medya hesabından oğlu ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak sevenlerine "iyiyim" mesajı verdi.

Ünlü oyuncunun moralinin yerinde olduğu gözlenen paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni ve geçmiş olsun mesajı aldı. Zorlu süreci geride bırakan Özkan'ın, bir süre daha dinlendikten sonra setlere dönmesi bekleniyor.

