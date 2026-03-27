Haberler

Günler sonra ortaya çıktı: İşte Ali Hamaney’in öldürülmeden birkaç dakika önceki görüntüsü

Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran lideri Ali Hamaney’in saldırıdan dakikalar önce kaydedilen son görüntüsü ortaya çıktı. İran medyası tarafından paylaşılan son fotoğrafta, Hamaney'in Kur'an-ı Kerim okuduğu görülüyor.

  • İran'ın dini lideri Ali Hamaney, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında hayatını kaybetti.
  • İran devlet medyası, Hamaney'in saldırıdan birkaç dakika önce Kur'an-ı Kerim okuduğunu gösteren bir ofis kamerası kaydını paylaştı.
  • Saldırılarda Hamaney'in kızı, damadı, torunu ve bir gelini de hayatını kaybetti.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarında hayatını kaybeden İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in son görüntüsü günler sonra ortaya çıktı. İran devlet medyasının “ofis kamerasının son kaydı” notuyla paylaştığı görüntüde, Hamaney’in Kur’an-ı Kerim okuduğu görüldü. Yetkililer, görüntünün saldırıdan sadece birkaç dakika önce kaydedildiğini açıkladı.

AİLESİNDEN DE KAYIPLAR VAR 

İran basınında yer alan haberlerde, saldırılarda Hamaney’in ailesinden bazı kişiler de hayatını kaybetti. Fars Haber Ajansı, Hamaney’in kızı, damadı ve torununun yaşamını yitirdiğini, gelinlerinden birinin de saldırıda öldüğünü iddia etti.

OPERASYONUN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

The New York Times’ın haberine göre; saldırı son dakika istihbaratıyla plan değiştirerek gerçekleştirildi. ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı’nın (CIA), Hamaney’in konumunu uzun süredir takip ettiği ve kritik toplantı bilgisi üzerine operasyonun erkene alındığı belirtildi. İlk etapta gece planlanan saldırı, sabah saatlerinde düzenlendi. İsrail savaş uçaklarının uzun menzilli mühimmatlarla gerçekleştirdiği saldırı, Tahran’daki liderlik yerleşkesini hedef aldı.

YAPAY ZEKA DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Operasyonda yapay zeka destekli analizlerin kullanıldığı da iddialar arasında yer aldı. Saldırının, yüksek doğrulukta istihbarat ve teknolojik destekle gerçekleştirildiği ifade edildi.

Olgun Kızıltepe
Haberler.com
Haberler.com
Yorumlar (9)

Haber YorumlarıMesut Aydın:

İnandığı şeyler mezhepsel olarak bize uymayabilir ama inandığı davasından inancından gram sapmayan bir lider. ruhu şad olsun.

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFerdi Umutlu:

Aynen öyle. Duruşu çok net bir adamdı.

yanıt15
yanıt1
Haber YorumlarıLeven Ergün:

CESUR ADAM

yanıt6
yanıt2
Haber Yorumlarımet tat:

Şiide bizim sünnide bizim La ilahe İlallah Muhammeden Rasul Allah diyen herkez bizim. Allah rahmeti ile karşılasın küfrün karşısında dik duran inananları.

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıbeyoglu şişhane:

yüce reyis mekanın cennet olsun :(

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Tüm 9 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

