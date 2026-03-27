Günler sonra ortaya çıktı: İşte Ali Hamaney’in öldürülmeden birkaç dakika önceki görüntüsü

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarında hayatını kaybeden İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in son görüntüsü günler sonra ortaya çıktı. İran devlet medyasının “ofis kamerasının son kaydı” notuyla paylaştığı görüntüde, Hamaney’in Kur’an-ı Kerim okuduğu görüldü. Yetkililer, görüntünün saldırıdan sadece birkaç dakika önce kaydedildiğini açıkladı.

AİLESİNDEN DE KAYIPLAR VAR

İran basınında yer alan haberlerde, saldırılarda Hamaney’in ailesinden bazı kişiler de hayatını kaybetti. Fars Haber Ajansı, Hamaney’in kızı, damadı ve torununun yaşamını yitirdiğini, gelinlerinden birinin de saldırıda öldüğünü iddia etti.

OPERASYONUN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

The New York Times’ın haberine göre; saldırı son dakika istihbaratıyla plan değiştirerek gerçekleştirildi. ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı’nın (CIA), Hamaney’in konumunu uzun süredir takip ettiği ve kritik toplantı bilgisi üzerine operasyonun erkene alındığı belirtildi. İlk etapta gece planlanan saldırı, sabah saatlerinde düzenlendi. İsrail savaş uçaklarının uzun menzilli mühimmatlarla gerçekleştirdiği saldırı, Tahran’daki liderlik yerleşkesini hedef aldı.

YAPAY ZEKA DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Operasyonda yapay zeka destekli analizlerin kullanıldığı da iddialar arasında yer aldı. Saldırının, yüksek doğrulukta istihbarat ve teknolojik destekle gerçekleştirildiği ifade edildi.