Dr. Ekrem Teymur: KKTC'de teknoloji zonu oluşturulmalı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ve Uluslararası Sosyal, Kültürel ve Akademik İlişkiler Derneği (USKAİD) iş birliğiyle düzenlenen "Doğu Akdeniz’in Stratejik Önemi Forumu" siyaset, akademi ve strateji dünyasından önemli isimleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bir araya getirdi.

Arif Ekşi koordinatörlüğünde, Gazimağusa Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleşen forumun açılışında USKAİD Genel Başkanı Av. Selman Yaray konuşma yaptı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu'nun da değerlendirmelerde bulunduğu etkinlikte Haberler.com Yönetim Kurulu Başkanı, Yapay Zeka & Olasılıksal Modelleme Uzmanı Dr. Ekrem Teymur da konuşmacılar arasında yer aldı.

KKTC'YE "TEKNOLOJİ ZONU OLUŞTURULMASI" ÖNERİSİ

"Enerji, ekonomi ve hukuk" başlıklı oturumdaki konuşmasında KKTC’nin mevcut yapısal sorunlarına dikkat çeken Ekrem Teymur, ülkenin fiziksel mal üretimi, bunların ihracatı ve bankacılık alanlarında çeşitli bariyerlerle karşı karşıya olduğunu belirterek, "Fakat teknoloji şu anda bizim önümüze bu bariyerleri aşmak için güzel imkanlar sunuyor" dedi.

Teymur, çözüm önerisi olarak özel bir teknoloji zonu (alanı) kurulmasını gündeme getirdi. Bu yapının mevcut hukuk sisteminden bağımsız işlemesi gerektiğini ifade eden Teymur, "Tamamıyla Kıbrıs hukukunun dışında özel hukukla idare edilen, bir nevi özel hakimiyet bölgesi oluşturulmalı" ifadelerini kullandı.

"BÜROKRASİ OLMAMALI, ŞİRKET 48 SAATTE KURULMALI"

Teknoloji alanında hızın kritik olduğunu vurgulayan Teymur, Avrupa’nın geri kalmasının nedenlerinden birinin bürokrasi olduğunu söyledi. Kendi deneyimlerinden örnek veren Teymur, Almanya’da şirket kurmanın 6 ay sürdüğünü, Amerika’da bu sürenin 2 hafta, Kanada’da ise 1 hafta olduğunu belirtti.

Kurulacak teknoloji zonunda bu sürenin maksimum 48 saat olması gerektiğini dile getiren Teymur, "Burada bürokrasi olmayacak. Maksimum 48 saat içerisinde şirket kurulumuna izin verecek özel bir yapı kurulması gerekir" dedi.

"KKTC BİR EĞİTİM ÜSSÜ, BEYİN GÜCÜ ADA'DA KALMALI"

KKTC’nin güçlü öğrenci potansiyeline dikkat çeken Teymur, yaklaşık 350 bin nüfusa karşılık 80-100 bin öğrenci bulunduğunu belirterek, bu durumun büyük bir fırsat sunduğunu ifade etti. Ancak öğrencilerin mezuniyet sonrası adadan ayrıldığına dikkat çeken Teymur, bu beyin gücünün değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Teymur, “Burada çok ciddi bir insan gücü, çok ciddi bir beyin gücü var. Bu beyin gücünün adada kalarak adaya yarar sağlaması gerekir” diyerek, gençlerin adada şirket kurmasının kolaylaştırılması gerektiğini vurguladı.

Ekrem Teymur sözlerini şu ifadelerle sonlandırdı: "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin elinde bu tip fırsatlar var. Çok ciddi bir insan potansiyeli, öğrenci potansiyeli, Türkiye bağlantısı var. Bu seçenekler elimizde kullanılabilir olarak durmaktadır."

Kaynak: Haberler.com