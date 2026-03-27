Futbol oynarken göğsüne gelen top canından etti! Her şey 3 saniye sürdü

Kahramanmaraş'ta halı sahada futbol maçı yapan 49 yaşındaki Selahattin Atlı'nın göğsüne top isabet etmesi sonucu kalbi durdu. Top çarptıktan kısa süre sonra yere yığılan Atlı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine bağlı Boğaziçi Mahallesi'nde yer alan bir halı sahada dün akşam saatlerinde oynan futbol maçında yürek yakan bir olay yaşandı. 

GÖĞSÜNE TOP GELDİ, KALBİ DURDU

Halı sahada arkadaşlarıyla maç yapan ve kalede duran Selahittin Atlı'nın (49) göğsüne futbol topu isabet etti. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda arkadaşları, yere yığılan Selahittin Atlı'nın yardımına koştu. İhbar üzerine halı sahaya sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde durduğu belirlenen Atlı'nın kalbi, ekiplerin müdahalesiyle yeniden çalıştırıldı. 

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Hemen sedyeye alınan Atlı ambulansa taşınırken, bu sırada sağlık görevlisi kalp masajı yapmaya devam etti. Selahittin Atlı, götürüldüğü hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı: Geçme girişimlerine sert karşılık verilecek

İran, bir kez daha savaştaki en büyük kozuna sarıldı

Bir ilimiz bu vahşetle çalkalanıyor: Gece yarısı iki kardeşi katletti

Gece yarısı iki kardeşi katletti

Fenerbahçe Çağlar Söyüncü ile yollarını ayırma kararı aldı

Beklenen oldu!
Gabriel Sara Brezilya formasıyla ilk maçına çıktı! İşte sonuç

Brezilya formasıyla ilk maçına çıktı! İşte sonuç
Umreye gitmek için yola çıktılar, kendilerini karakolda buldular

Umreye gitmek için yola çıktılar, kendilerini karakolda buldular
Bir ilimiz bu vahşetle çalkalanıyor: Gece yarısı iki kardeşi katletti

Gece yarısı iki kardeşi katletti

Tarihi maça damga vuran kare

Kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız
Türkiye bu olayı konuşuyor: İşte 'ters ilişki' cinayetinde kadının savunması

Türkiye bu olayı konuşuyor: İşte "ters ilişki" cinayetinde kadının savunması