Futbol oynarken göğsüne gelen top canından etti! Her şey 3 saniye sürdü

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine bağlı Boğaziçi Mahallesi'nde yer alan bir halı sahada dün akşam saatlerinde oynan futbol maçında yürek yakan bir olay yaşandı.

GÖĞSÜNE TOP GELDİ, KALBİ DURDU

Halı sahada arkadaşlarıyla maç yapan ve kalede duran Selahittin Atlı'nın (49) göğsüne futbol topu isabet etti. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda arkadaşları, yere yığılan Selahittin Atlı'nın yardımına koştu. İhbar üzerine halı sahaya sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde durduğu belirlenen Atlı'nın kalbi, ekiplerin müdahalesiyle yeniden çalıştırıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Hemen sedyeye alınan Atlı ambulansa taşınırken, bu sırada sağlık görevlisi kalp masajı yapmaya devam etti. Selahittin Atlı, götürüldüğü hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı