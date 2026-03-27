FIFA'dan Kayserispor'a ceza

Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor'da sezon başında sözleşmesi feshedilen Julian Jeanvier'in alacağı olan 135 bin avro nedeniyle 3 dönem transfer yasağı geldi. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Nurettin Açıkalın söz konusu cezanın ödeme yapıldıktan sonra kalkacağını belirtti.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Süper Lig'de kötü günler geçiren Zecorner Kayserispor'a transfer yasağı cezası verdi.

KAYSERİSPOR'A 3 DÖNEM TRANSFER YASAĞI

FIFA'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre Zecorner Kayserispor'un 26 Mart tarihi itibariyle transfer tahtası kapandığı, sarı-kırmızılı ekibin 3 dönem transfer yapamayacağı aktarıldı.

BAŞKAN AÇIKALIN'DAN AÇIKLAMA

Zecorner Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) transfer yasağı hakkında açıklamalarda bulundu. Söz konusu cezanın sezon başında sözleşmesi feshedilen Julian Jeanvier'den dolayı olduğunu belirten Açıkalın, "Julian Jeanvier'den dolayı 135 bin avroluk bir ödeme yapmamız gerekiyor. Söz konusu ödemeyi yapıp yasağı kaldıracağız. Herhangi bir sorun yok" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cemre Yıldız
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu

İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi

Türkiye'nin konuştuğu Barış'ın son hali! 25 yaşını kutladı, türkü bile söyledi

İşte Türkiye'nin konuştuğu Barış'ın son hali
Sevgilisi tarafından terk edilen kadının paylaşımı olay oldu

Sevgilisi tarafından terk edilen genç kızın paylaşımına bakın

Vedat Muriqi'den A Milli Takımımız hakkında açıklama: Zayıf noktalarını biliyoruz

Vedat Muriqi'den Türkiye hakkında iddialı sözler
Doğal gaz faturalarında yeni dönem! 4 gün sonra başlıyor

Doğal gaz faturalarında yeni dönem! 4 gün sonra başlıyor
Türkiye'nin konuştuğu Barış'ın son hali! 25 yaşını kutladı, türkü bile söyledi

İşte Türkiye'nin konuştuğu Barış'ın son hali
TSK’dan ihraç edilen Teğmen İzzet Talip Akarsu hakkında karar çıktı

TSK’dan ihraç edilen bir teğmen hakkında daha karar çıktı
Kabe’de skandal! Türk hacı, başörtüsünden tutulup götürüldü

Kabe’de skandal! Türk hacı, başörtüsünden tutulup götürüldü