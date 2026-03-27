Haberler

Galatasaray'dan Icardi iddialarına yalanlama: Haberi bile yok

Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, Mauro Icardi'nin kulübe ihtarname çektiği iddialarını yalanladı. Yazgan, iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve bu durumun tamamen Icardi'nin menajerinin işgüzarlığı olduğunu belirtti. Kulübün tüm futbolculara ödemelerini yaptığını ve 30 Mart'ta UEFA'ya borçsuzluk yazısı göndereceklerini ifade eden Yazgan, çıkan haberleri 'operasyon' olarak nitelendirdi.

Mauro Icardi'nin Galatasaray'a ihtarname çektiği yönündeki iddialar sonrası sarı-kırmızılı kulüpten açıklama geldi. Genel Sekreter Eray Yazgan, söz konusu haberleri yalanladı.

"ICARDI'NİN HABERİ BİLE YOK"

Sabah'a konuşan Eray Yazgan, iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Icardi'nin olaydan haberi bile yok. Bu tamamen menajerinin işgüzarlığı" ifadelerini kullandı.

"ÖDEMELER TAM"

Kulübün tüm futbolculara ödemelerini yaptığını vurgulayan Yazgan, 30 Mart'ta UEFA'ya borçsuzluk yazısı göndereceklerini belirterek, "Ödemeleri yapmadan böyle bir belgeyi alabilir miyiz?" dedi.

"BU BİR OPERASYON"

Çıkan haberlerin kulübü ve başkan Dursun Özbek'i hedef aldığını savunan Yazgan, bu durumu "operasyon" olarak nitelendirdi.

"4 MİLYON EURO BİZİM İÇİN BAHŞİŞ"

Osimhen transferine dikkat çeken Yazgan, "75 milyon euro ödedik. 4 milyon euro bizim için bahşiş olur" diyerek iddialara sert çıktı.

Kübra Çolakbüyük
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

