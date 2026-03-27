Haberler

Bahçelievler'de metrobüsün, ayağını ezdiği kadın yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bahçelievler'de metrobüs yoluna düşen S.K.'nin ayağı ezildi. Kaza sonrası yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, metrobüs seferlerinde de aksamalar yaşandı.

Söğütlüçeşme istikametinde ilerleyen metrobüs, Şirinevler durağına yolcu almak için durduğu sırada, araca binmeye çalışan S.K. metrobüs yoluna düştü.

Hareket eden metrobüs S.K'nin ayağının üstünden geçti.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralı kadın sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

Kaza nedeniyle metrobüs seferlerinde bir süre aksama yaşandı.

Kazaya karışan aracın kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.

Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

