Doğal gaz faturalarında yeni dönem! 4 gün sonra başlıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, doğal gaz faturalarında kademeli tarifeye geçiyor. 1 Nisan itibarıyla uygulanacak yeni sistemde illere göre tüketim ortalamaları esas alınacak. Ortalama tüketimin yüzde 75 üzerine çıkan aboneler devlet desteğinden yararlanamayacak.

  • Doğal gaz faturalarında Nisan ayından itibaren tüketim miktarı belirleyici olacak yeni bir sistem başlıyor.
  • Yeni sistemde her ilin iklim koşullarına göre ayrı tüketim ortalamaları belirlenecek ve ortalama tüketimin %75 üzerine çıkan aboneler destekten çıkarılacak.
  • Türkiye'deki yaklaşık 21,8 milyon doğal gaz abonesinden 19 milyonu devlet desteğinden yararlanmaya devam edecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, elektrik faturalarında uygulanan sistemi doğal gaza da taşıyor. Nisan ayından itibaren yürürlüğe girecek modelle birlikte doğal gaz faturalarında tüketim miktarı belirleyici olacak. Amaç, yüksek tüketim yapan ve gelir seviyesi yüksek kabul edilen aboneleri destek kapsamı dışında bırakmak.

HER İL İÇİN AYRI ORTALAMA BELİRLENECEK

Yeni sistemde Türkiye genelinde tek bir sınır uygulanmayacak. Bakanlık, her ilin iklim koşullarını dikkate alarak ayrı ayrı tüketim ortalamaları belirleyecek. Böylece soğuk illerde yaşayan vatandaşların dezavantaj yaşamasının önüne geçilecek.

YÜZDE 75 SINIRI KRİTİK EŞİK OLACAK

Belirlenen ortalama tüketimin yüzde 75 üzerine çıkan aboneler destekten çıkarılacak. Örneğin Ankara veya İstanbul’da kış aylarında ortalama tüketim 200 metreküp olarak hesaplanırsa, 350 metreküp ve üzeri tüketim yapanlar devlet desteği alamayacak. Yaz aylarında ise ortalama düşük olduğu için sınır da aşağı çekilecek.

19 MİLYON ABONE DESTEK ALMAYA DEVAM EDECEK

Türkiye’de yaklaşık 21,8 milyon doğal gaz abonesi bulunuyor. Yeni düzenlemeden yaklaşık 2,8 milyon abone etkilenecek. Geriye kalan 19 milyon abone ise devlet desteğinden yararlanmaya devam edecek.

DEVLET FATURANIN YÜZDE 45’İNİ KARŞILIYOR

Sabah'tan Barış Şimşek'in haberine göre; mevcut sistemde devlet, doğal gaz faturalarının yaklaşık yüzde 45’ini karşılıyor. Bin liralık bir faturada vatandaş 550 lira öderken, kalan 450 lira Hazine tarafından karşılanıyor. Yeni modelle bu desteğin daha hedefli kullanılması amaçlanıyor.

SOĞUK BÖLGELERDE TÜKETİM DAHA YÜKSEK

Verilere göre en yüksek doğal gaz tüketimi Doğu Anadolu’da gerçekleşiyor. Geçtiğimiz yıl hane başına en fazla tüketim Hakkari’de ölçülürken, Erzurum, Ardahan, Bitlis ve Van da üst sıralarda yer aldı. Ege ve Akdeniz bölgeleri ise ortalamanın altında kaldı.

YÜKSEK TÜKETİM YÜKSEK GELİR GÖSTERGESİ SAYILACAK

Yeni modelde özellikle büyük ve müstakil evlerde yaşayan, yüksek tüketim yapan aboneler sistem dışında kalacak. Bakanlık, bu grubu yüksek gelirli olarak değerlendirerek destekleri daha adil dağıtmayı hedefliyor.

İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı: Geçme girişimlerine sert karşılık verilecek

İran, bir kez daha savaştaki en büyük kozuna sarıldı

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın otel odasında gözaltına alındığı anlar

Uşak Belediye Başkanı'nın belediye çalışanıyla basıldığı anlar

İran 'Hedef olursunuz' dedikten sonra iki ülkeye saldırdı

"Hedef olursunuz" tehdidi sonrası iki ülkeye saldırı
Kabe’de skandal! Türk hacı, başörtüsünden tutulup götürüldü

Kabe’de skandal! Türk hacı, başörtüsünden tutulup götürüldü
Yorumlar (9)

Haber YorumlarıH G:

Padişahım çok yaşa...

Haber Yorumlarıvedat cici:

ne yapmaya çalıştıklarını herkes biliyor

Haber YorumlarıTolga Noyin:

Devlet desteğini kaldırmak için formül diyelim biz ona ??

Haber YorumlarıDeli Dumrul71:

plan takır takır işliyor, zam yerine desdek adı altında çıkartılan şey ın amacı buydu işte verin mehteri

Haber Yorumlarıtekin_d:

O parayla anca üçün birini alırsın

Tarihi maça damga vuran kare

Kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız
Bir ilimiz bu vahşetle çalkalanıyor: Gece yarısı iki kardeşi katletti

Gece yarısı iki kardeşi katletti

Türkiye bu olayı konuşuyor: İşte 'ters ilişki' cinayetinde kadının savunması

Türkiye bu olayı konuşuyor: İşte "ters ilişki" cinayetinde kadının savunması
Aygün Aydın'dan adını veren Hakan Sabancı'ya sert tepki: 7 ceddini...

İfadesinde adını veren Hakan Sabancı'ya sert tepki: 7 ceddini...
Fenerbahçe Çağlar Söyüncü ile yollarını ayırma kararı aldı

Beklenen oldu!
Gabriel Sara Brezilya formasıyla ilk maçına çıktı! İşte sonuç

Brezilya formasıyla ilk maçına çıktı! İşte sonuç
Tarihi maça damga vuran kare

Kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız
Bir ilimiz bu vahşetle çalkalanıyor: Gece yarısı iki kardeşi katletti

Gece yarısı iki kardeşi katletti

Türkiye bu olayı konuşuyor: İşte 'ters ilişki' cinayetinde kadının savunması

Türkiye bu olayı konuşuyor: İşte "ters ilişki" cinayetinde kadının savunması