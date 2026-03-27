Ünlü oyuncunun lise yıllığı ortaya çıktı, değişimi göz doldurdu

Kızılcık Şerbeti dizisindeki 'Doğa' karakteriyle yıldızı parlayan ve şimdilerde NOW ekranlarında yayınlanan "Doktor: Başka Hayatta" dizisinde İbrahim Çelikkol ile başrolü paylaşan Sıla Türkoğlu, bu kez oyunculuğuyla değil, geçmişiyle gündemde. İzmirli güzel oyuncunun lise yıllarına ait fotoğrafı, sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

HATİCE GÜZELCAN ANADOLU LİSESİ GÜNLERİ

Sıla Türkoğlu'nun İzmir'de okuduğu Hatice Güzelcan Anadolu Lisesi dönemine ait yıllık fotoğrafı, eski bir sınıf arkadaşı tarafından paylaşıldı. 416 okul numarasıyla yıllıkta yer alan Türkoğlu'nun duru güzelliği dikkat çekerken, paylaşımı yapan arkadaşının düştüğü not takipçilerini gülümsetti.

"KISKANMAYIN, YERİNE İMZA ATARIM"

Ünlü oyuncunun sınıf arkadaşı, fotoğrafa şu esprili notu ekledi: "Sıla Türkoğlu ile aynı okulda okuduğum için kıskananlar olmuş, merak etmeyin onun yerine imza atarım size :)"

DEĞİŞİMİ GÖZ DOLDURDU

Kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan 26 yaşındaki güzel oyuncunun lise fotoğrafı, takipçileri tarafından "Bakışları hiç değişmemiş", "Doğal güzel" gibi yorumlarla karşılandı. Ancak oyuncunun o günden bu güne yaşadığı değişim de göz doldurdu.