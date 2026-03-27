Süper Lig'e koşan Amedspor'a FIFA'dan şok ceza

TFF 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Amedspor'a FIFA'dan kötü haber geldi. Diyarbakır ekibine transfer yasağı cezası verildi.

SÜRESİZ YASAK KARARI

FIFA'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre Amedspor'a süresiz transfer yasağı uygulandı. Kararın gerekçesine ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

KAYSERİSPOR'A DA CEZA

Aynı listede Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un da yer aldığı ve sarı-kırmızılı kulübe 3 dönem transfer yasağı verildiği belirtildi.

ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA

Ligde 32 hafta sonunda 67 puan toplayan Amedspor, Erzurumspor'un 2 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. Diyarbakır temsilcisi sezonu bu konumda tamamlaması halinde doğrudan Süper Lig'e yükselecek.

