Süper Lig'e koşan Amedspor'a FIFA'dan şok ceza

FIFA, TFF 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Amedspor'a süresiz transfer yasağı getirdi. Kararın gerekçesi henüz açıklanmadı. Amedspor, ligde 32 hafta sonunda 67 puanla Erzurumspor'un 2 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor. Diyarbakır ekibi, sezonu bu konumda tamamlarsa doğrudan Süper Lig'e yükselecek.

TFF 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Amedspor'a FIFA'dan kötü haber geldi. Diyarbakır ekibine transfer yasağı cezası verildi.

SÜRESİZ YASAK KARARI

FIFA'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre Amedspor'a süresiz transfer yasağı uygulandı. Kararın gerekçesine ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

KAYSERİSPOR'A DA CEZA

Aynı listede Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un da yer aldığı ve sarı-kırmızılı kulübe 3 dönem transfer yasağı verildiği belirtildi.

ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA

Ligde 32 hafta sonunda 67 puan toplayan Amedspor, Erzurumspor'un 2 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. Diyarbakır temsilcisi sezonu bu konumda tamamlaması halinde doğrudan Süper Lig'e yükselecek.

Hande Erçel gözaltında! İfade verip, Adli Tıp'a sevk edildi

Ünlü oyuncu uçaktan iner inmez gözaltına alındı
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın otel odasında gözaltına alındığı anlar

Uşak Belediye Başkanı'nın belediye çalışanıyla basıldığı anlar

Yorumlar (1)

vedat cici:

top cular elektrik gibi beleş değil tabi :) hem süperlig sizin neyinize

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gabriel Sara Brezilya formasıyla ilk maçına çıktı! İşte sonuç

Brezilya formasıyla ilk maçına çıktı! İşte sonuç
Tartışma yaratan görüntü! Kullanıcılar ikiye bölündü

Tartışma yaratan görüntü!
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Türkiye'yi terk etti

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Türkiye'yi terk etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyanın farkında olmadığı gerçeği açık açık söyledi

Erdoğan dünyanın farkında olmadığı gerçeği açık açık söyledi
Gabriel Sara Brezilya formasıyla ilk maçına çıktı! İşte sonuç

Brezilya formasıyla ilk maçına çıktı! İşte sonuç
Akaryakıt indiriminin sevinci kısa sürdü, dev zam geliyor

İndiriminin sevinci kısa sürdü, dev zam geliyor
Tekirdağ'da bir kişi römorkta ölü bulundu

Tarlada çalışıyordu, arkadaşı römorkta ölü buldu