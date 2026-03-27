Başrolde polis memuru var: Siirt'te çekilen görüntü Türkiye gündemine oturdu
Siirt’in Baykan ilçesinde kaçan bir buzağı, polis memurunun müdahalesiyle yakalandı. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Olay, akşam saatlerinde Veysel Karani beldesinde meydana geldi. Mehmet Sani Cengiz’e ait buzağı kaçarak dereye doğru yöneldi. Buzağının peşine düşen sahibi ve bölgede bulunan polis memuru, dere kenarında kovalamaca yaşadı.
DEREYE GİRİP YAKALADI
Kovalamaca sırasında polis memuru dereye girerek buzağıyı yakaladı. Yakalanan hayvan sahibine teslim edilirken, Cengiz polis memuruna teşekkür etti. O anlara ait görüntüler sosyal medyada da ilgi gördü.