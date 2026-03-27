Bir bardak portakal suyuna, servet ödedi
İstanbul'da bir bardak portakal suyuna 350 TL fiyat ödeyen vatandaş isyan etti. Tepkisini, "Bir portakal suyu ya! Ne kadar olabilir ya! Gerçekten çıldırmak üzereyim. 350 TL ya! Mekanı görseniz mekan mekan değil. Portakalın kilosu şu an 50 TL." sözleriyle dile getirdi.
İstanbul’da bir işletmede bir bardak portakal suyuna 350 TL ödeyen vatandaş, sosyal medyada paylaştığı videoyla fahiş fiyata isyan etti. Portakalın kilogram fiyatının marketlerde 50 TL civarında olduğunu hatırlatan vatandaş, ödediği rakamın maliyetle uyuşmadığını belirterek duruma tepki gösterdi.
"ÇILDIRMAK ÜZEREYİM"
Görüntülerde işletmenin standart bir mekan olduğunu vurgulayan mağdur, "Gerçekten çıldırmak üzereyim, mekan mekan değil ama istenen rakam akıl dışı" ifadelerini kullandı. Kısa sürede yayılan video, şehirdeki kontrolsüz fiyat artışları ve hizmet sektöründeki denetim eksikliği tartışmalarını yeniden alevlendirdi.