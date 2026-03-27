Yapay zeka, Kosova-Türkiye maçında Dünya Kupası'na katılacak ülkeyi tahmin etti

11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlecek olan 2026 Dünya Kupası'na katılacak son takımlar önümüzdeki günlerde belli oluyor.

A MİLLİ TAKIMIMIZ FİNAL MAÇINA ÇIKACAK

A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Romanya'yı 1-0'lık skorla mağlup ederek adını finale yazdırdı. Ay-yıldızlılar, final maçında Slovakya'yı 4-3 yenerek bir üst tura çıkan Kosova ile karşı karşıya gelecek.

YAPAY ZEKADAN TAHMİN

Yapay zeka, 31 Mart Salı günü oynanacak play-off finalleri öncesinde takımların 2026 Dünya Kupası'na katılma ihtimallerini değerlendirdi. Football Meets Data'nın hazırladığı tabloya göre; A Milli Takım, Kosova karşısında favori gösterildi. Rapora göre Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası'na katılma şansı yüzde 55 olarak tahmin edildi. Bu oran, Romanya maçı öncesinde yüzde 49 olarak açıklanmıştı. Türkiye'ye ek olarak Avrupa'dan Dünya Kupası bileti alacak diğer ülkelerin İtalya, İsveç ve Danimarka olacağı ön görüldü.

24 YILLIK HASRET SONA EREBİLİR

A Milli Takım, Kosova'yı deplasmanda yenmesi halinde 24 yıllık hasrete son vererek 2002 yılının ardından ilk kez Dünya Kupası'nda mücadele etme şansı yakalayacak.