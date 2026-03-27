Haberler

Galatasaray Hakan Çalhanoğlu'nun maaşını bile belirledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosuna katmak için yeniden harekete geçti. Daha önce Inter ile görüşmeler yapan ancak sonuç alamayan sarı-kırmızılılar, bu kez transferi sonuçlandırmayı hedefliyor. İtalyan basınına göre, Inter, sözleşmesini uzatmayan Çalhanoğlu için yaz transfer döneminde gelecek teklifleri değerlendirmeye hazırlanıyor. Galatasaray yönetimi ise 32 yaşındaki yıldız için maaşta 10 milyon euro sınırı belirledi.

ORTA SAHAYA YILDIZ TAKVİYE

Sarı-kırmızılılar, uzun süredir gündeminde yer alan Hakan Çalhanoğlu transferini bu kez sonuçlandırmayı hedefliyor. Daha önce Inter'in kapısını çalan Galatasaray, bu girişimlerden sonuç alamamıştı.

INTER TEKLİFLERE AÇIK

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Inter, sözleşmesini uzatmayan milli futbolcu için yaz transfer döneminde gelecek teklifleri değerlendirmeye hazırlanıyor. Kulübün 15-20 milyon euro bonservis beklentisi bulunuyor.

10 MİLYON EURO SINIRI

Galatasaray yönetimi ise 32 yaşındaki yıldız için maaş konusunda üst limitini belirledi. Sarı-kırmızılıların Hakan Çalhanoğlu için 10 milyon euro seviyesinin üzerine çıkmayacağı ifade edildi. Bu sezon Inter formasıyla 26 maçta görev alan milli futbolcu, 9 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıvedat cici:

32 yaşında fenere gitsin oğlum dinle beni fenere git evet ezikler ama para çok orda 2 misli kazanırsın

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

