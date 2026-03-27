Hande Erçel gözaltında! İfade verip, Adli Tıp'a sevk edildi

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan ünlü oyuncu Hande Erçel ülkeye döner dönmez gözaltına alındı. İstanbul Adliyesi’nde ifade veren Erçel, saç ve kan örneği alınması için Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü geniş çaplı uyuşturucu soruşturması, cemiyet, magazin ve spor dünyasından çok sayıda tanınmış isme uzanmıştı.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında Fikret Orman, Burak Elmas, Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, Didem Soydan ve Güzide Duran hakkında yurt dışı çıkış yasağı kararı verildi. Operasyon çerçevesinde 4 kişi ise tutuklandı.

HANDE ERÇEL İFADE VERDİ

Hakkında gözaltı kararı bulunan ve yurt dışında olduğu için yakalama kararı çıkarılan oyuncu Hande Erçel, İstanbul’a gelerek adliyede savcılığa ifade verdi. Ardından Hande Erçel saç ve kan örneği alınması için Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

ÇOK SAYIDA İSİM GÖZALTINA ALINMIŞTI

Operasyon kapsamında gözaltı kararı verilen isimler arasında Fikret Orman, Güzide Duran, Kerim Sabancı, Hakan Sabancı, Burak Elmas, Sezgin Köysüren, Hande Erçel, Ferhat Aydın, Lütfiye Tuğçe Özbudak, Koray Serenli, Onur Bükçü, İsmail Behram Perinçekli, Kaan Mellart, Didem Soydan, Onur Talay ve Mustafa Tari yer aldı.

Yorumlar (2)

Leven Ergün:

GÜZEL HATUN

Emin Alıç:

Bu iş can sıkmaya başlamadı mı?

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

