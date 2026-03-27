Bilecik'te tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 349 parça tarihi eser bulundu

Söğüt ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 349 parça tarihi eser ve çeşitli aletler bulundu.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyon düzenlendi. Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ve Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, N.Ş. isimli şahsın ikametinde ortaklaşa yapılan adli aramada, çok sayıda tarihi eser niteliği taşıyan malzemeyi ele geçirdi.

ELE GEÇİRİLEN TARİHİ ESERLER, BİLECİK MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ'NE TESLİM EDİLECEK

Operasyonda; 168 adet çeşitli ebatlarda sikke, 80 taş obje, 36 yüzük, 31 madeni para, 21 yuvarlak taş obje, 9 çömlek parçası, 1 metal vazo, 1 orak, 1 metal kase ve 1 kase altı obje olmak üzere toplam 349 parça tarihi eser ile 1 dedektör, 1 kazma ve 1 kürek bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, ele geçirilen tarihi eserlerin Bilecik Müze Müdürlüğü'ne teslim edileceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
