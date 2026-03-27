Kenan Yıldız, röportajının tamamını Türkçe verdi

A Milli Futbol Takımı'nın genç yıldızı Kenan Yıldız, Romanya galibiyeti sonrası bir ilke imza atarak ilk kez tamamen Türkçe röportaj verdi.

UTANGAÇLIĞINI GERİDE BIRAKTI

Daha önce Türkçe konuşması için yapılan şakalara "Biliyorum ama konuşunca gülüyorlar" diyerek karşılık veren Kenan Yıldız, bu kez çekingenliğini geride bıraktı.

PERFORMANSI BEĞENİ TOPLADI

Genç futbolcunun telaffuzu ve Türkçe konuşma çabası futbolseverlerden büyük beğeni toplarken, röportajı sosyal medyada da ilgi gördü.

"FARK ETMEZ" MESAJI

Kenan Yıldız, olası rakiplerle ilgili soruya "Kim gelirse gelsin fark etmez, ikisi de iyi takım ama bizim iyi çalışmamız lazım" yanıtını verdi.