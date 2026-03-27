Bakanlıktan biberi fahiş fiyattan satan markete 1,8 milyon lira ceza

Ticaret Bakanlığı, bedelini düşük beyan ettiği biberi fahiş fiyattan satan markete 1 milyon 806 bin 170 lira ceza uyguladı.

Ticaret Bakanlığı, biber fiyatlarına ilişkin sosyal medyada yer alan paylaşımlar üzerine başlattığı denetimler sonucunda bir markete 1 milyon 806 bin 170 lira idari para cezası uygulayacağını duyurdu.

Bakanlık, yapılan incelemelerde ürünün Antalya Hali’nde daha yüksek fiyatla işlem gördüğünü tespit etti. Denetimler sırasında bazı üretici, komisyoncu ve aracı firmaların mali yükümlülüklerden kaçınmak amacıyla ürün fiyatlarını düşük göstererek eksik beyanda bulunduğu belirlendi.

DÜŞÜK BEYAN, YÜKSEK SATIŞ

Hal Kayıt Sistemi’ne düşük bedelle bildirilen biberin piyasada fahiş fiyatlarla satışa sunulduğunu belirleyen ekipler, söz konusu market hakkında işlem başlattı. İşletme, kendi beyanı esas alınarak Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na sevk edildi. Kurul, mevzuat kapsamında en üst sınırdan ceza uygulanmasına karar verdi.

BİM'de çekilen bu görsel sosyal medyada büyük tepki çekmişti. 

DİĞER FİRMALAR DA İNCELENECEK

Usulsüzlükte rolü bulunan firmalar, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ile Vergi Denetim Kurulu’na bildirilecek. Bakanlık, fiyat istikrarını bozucu girişimlere karşı denetimlerin süreceğini vurguladı.

Yorumlar (7)

Haber YorumlarıSelçuk Karan:

Ne cezaymış be zaten 1 günde halktan çıkarır onlar

Haber Yorumlarıyusuf türkoğlu:

Milyonlarca lira kar yapan birine bu ceza dokunur mu ?

Haber YorumlarıUğur Sezer:

migrosta kapya biber 240 küsür ceza yazsa halka ne yararı oluyor onu anlayamadım

Haber YorumlarıCahil Avcısı:

ehooonomi çoohhh eyi

Haber YorumlarıGüven Korkmaz (GÜVEN KORKMAZ):

Lan bizim markette 299 tl bu neki

Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

3 harfli marketler ve fırsatçılar halktan kazanmış oldukları haksız kazançların ahirette tek tek hesabını verecekler. Mahşerdeki toplantıya herkes zorunlu katılacak o zaman haklı hakkını alacak.

