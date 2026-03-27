Rusya'dan benzin ihracatına yasak

İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasının ardından uluslararası petrol piyasalarını alt üst edecek bir karar da Rusya'dan geldi. Rusya, 1 Nisan'dan itibaren dört ay süreyle geçerli olmak üzere yerli üreticilerin benzin ihracatını yasaklamaya karar verdi.

  • Rusya, 1 Nisan'dan 31 Temmuz'a kadar yerli üreticilerin benzin ihracatını yasakladı.
  • Hürmüz Boğazı'nın kapatılması, Brent petrol fiyatlarının 120 dolar bandını aşmasına neden oldu.

Rusya, 1 Nisan itibarıyla yerli üreticilerin benzin ihracatını yasakladı. Karar, 1 Nisan ile 31 Temmuz tarihleri arasında geçerli olacak.

RUSYA'DA 4 AY SÜREYLE BENZİN İHRACATI YASAKLANIYOR

TASS devlet haber ajansının Cuma günü konuya aşina iki kaynağa dayandırdığı habere göre; Rusya, 1 Nisan'dan itibaren yerli üreticilerin benzin ihracatını yasaklamaya hazırlanıyor.

Habere göre bu karar; Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, ilgili bakanlıklar ve petrol şirketleri arasında yapılan bir toplantının ardından alındı ve 31 Temmuz'a kadar yürürlükte kalacak.

Novak daha sonra yaptığı açıklamada, bu önlemin fiyatları dengelemeyi, iç pazar için yakıt tedarikine öncelik vermeyi ve maliyetlerin öngörülen seviyelerin üzerine çıkmasını engellemeyi amaçladığını belirtti.

İRAN'IN HÜRMÜZ BOĞAZI'NI KAPATMA KARARI

Dünya deniz yoluyla taşınan petrolün yaklaşık yüzde 25'inin ve sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) yüzde 20'sinin geçtiği Hürmüz Boğazı'nın kapatılması, küresel enerji piyasalarında 1970'lerden bu yana görülen en büyük arz şokunu tetikleyerek Brent petrol fiyatlarının hızla 120 dolar bandını aşmasına neden olmuştur.

Başta Çin, Hindistan ve Japonya gibi enerji bağımlısı Asya ekonomileri olmak üzere tüm dünyada üretim maliyetlerinin fırlamasına yol açan bu durum; küresel enflasyonu tetiklemiş, nakliye sigorta primlerini 4 ile 6 kat artırmış ve Katar'dan gelen LNG akışının kesilmesiyle Avrupa'da ciddi bir enerji krizine zemin hazırlamıştır.

Tedarik zincirindeki bu kırılma sadece enerjiyle sınırlı kalmayıp, gübre ve hammadde erişimini de kısıtlayarak küresel gıda güvenliğini tehdit eden sistemik bir ekonomik durgunluk (stagflasyon) riskini beraberinde getirmiştir.

Kaynak: AA
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran'da çatışmalar haftalar içinde bitecek

Dünyanın beklediği açıklama! Trump'ın sağ kolu tarih verdi
Hande Erçel serbest bırakıldı

Havalimanında gözaltına alınan Hande Erçel'le ilgili jet hızında karar
İsrail'e açık destek veren Ugandalı komutandan tartışmalı paylaşım

İsrail'e açık destek vermişti! Afrika ülkesinden skandal paylaşım
Ünlü ismin son hali yürek burktu: Görenler Sedat Peker'i etiketliyor

Son hali içler acısı: Görenler Sedat Peker'i etiketliyor
Galatasaray'da futbolcuların günlerdir beklediği müjdeli haber geldi

Günlerdir beklenen müjde geldi
Bakanlıktan biberi fahiş fiyattan satan markete 1,8 milyon lira ceza

Alkışlar Ticaret Bakanlığı'na! Bu rezilliği affetmediler
Batman Petrolspor ve Bursaspor, 1. Lig yolcusu

Şampiyonluk artık çok yakın! Adım adım 1. Lig'e geliyorlar
Ünlü ismin son hali yürek burktu: Görenler Sedat Peker'i etiketliyor

Son hali içler acısı: Görenler Sedat Peker'i etiketliyor
Sözünü tuttu, milli galibiyet şerefine 1000 lahmacun dağıttı

Milli galibiyet şerefine 1000 lahmacun dağıttı, sıradaki kişi şaşırttı
Marmaris'teki rüşvet operasyonunun görüntüleri ortaya çıktı

İşte rüşvetin belgesi! Suçüstü yakalandılar