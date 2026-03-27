Rusya'dan benzin ihracatına yasak

Rusya, 1 Nisan itibarıyla yerli üreticilerin benzin ihracatını yasakladı. Karar, 1 Nisan ile 31 Temmuz tarihleri arasında geçerli olacak.

RUSYA'DA 4 AY SÜREYLE BENZİN İHRACATI YASAKLANIYOR

TASS devlet haber ajansının Cuma günü konuya aşina iki kaynağa dayandırdığı habere göre; Rusya, 1 Nisan'dan itibaren yerli üreticilerin benzin ihracatını yasaklamaya hazırlanıyor.

Habere göre bu karar; Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, ilgili bakanlıklar ve petrol şirketleri arasında yapılan bir toplantının ardından alındı ve 31 Temmuz'a kadar yürürlükte kalacak.

Novak daha sonra yaptığı açıklamada, bu önlemin fiyatları dengelemeyi, iç pazar için yakıt tedarikine öncelik vermeyi ve maliyetlerin öngörülen seviyelerin üzerine çıkmasını engellemeyi amaçladığını belirtti.

İRAN'IN HÜRMÜZ BOĞAZI'NI KAPATMA KARARI

Dünya deniz yoluyla taşınan petrolün yaklaşık yüzde 25'inin ve sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) yüzde 20'sinin geçtiği Hürmüz Boğazı'nın kapatılması, küresel enerji piyasalarında 1970'lerden bu yana görülen en büyük arz şokunu tetikleyerek Brent petrol fiyatlarının hızla 120 dolar bandını aşmasına neden olmuştur.

Başta Çin, Hindistan ve Japonya gibi enerji bağımlısı Asya ekonomileri olmak üzere tüm dünyada üretim maliyetlerinin fırlamasına yol açan bu durum; küresel enflasyonu tetiklemiş, nakliye sigorta primlerini 4 ile 6 kat artırmış ve Katar'dan gelen LNG akışının kesilmesiyle Avrupa'da ciddi bir enerji krizine zemin hazırlamıştır.

Tedarik zincirindeki bu kırılma sadece enerjiyle sınırlı kalmayıp, gübre ve hammadde erişimini de kısıtlayarak küresel gıda güvenliğini tehdit eden sistemik bir ekonomik durgunluk (stagflasyon) riskini beraberinde getirmiştir.

Kaynak: AA