Haberler

Muslera'nın 4 yıllık hasreti bu akşam sona eriyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fernando Muslera, bu akşam Wembley'de İngiltere'ye karşı oynanacak maçta 4 yıl aranın ardından Uruguay'ın kalesini korumaya hazırlanıyor.

Galatasaray'ın eski kalecisi Fernando Muslera, yaklaşık 4 yıllık aranın ardından Uruguay Milli Takımı'na geri dönmüştü.

İNGİLTERE MAÇINDA SAHADA OLACAK

Uruguay Milli Takımı, bu akşam hazırlık maçında Wembley'de İngiltere'nin konuğu olacak. Uruguay basınındaki habere göre; Fernando Muslera, zorlu karşılaşmaya kaptan olarak çıkacak ve takımının kalesini koruyacak.

HAZİRAN 2022'DEN BERİ BİR İLK

Haberde, 39 yaşındaki deneyimli kalecinin böylece Haziran 2022'den bu yana ilk kez milli takımın kalesine geçeceği vurgulandı.

DEV MAÇ SAAT 22.45'TE

Dünya Kupası öncesinde Wembley'de oynanacakİngiltere ile Uruguay arasındaki dev maç maç saat 22.45'te başlayacak.

Çiğdem Sidar Ceylan
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

