İncirlik Üssü'nde siren sesleri! MSB'den açıklama var

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, sosyal medyada Adana’da konuşlu İncirlik Üssü’nde “sirenlerin çaldığı” paylaşımlarına ilişkin, açıklama yaparak iddiaları yalanladı.

MSB kaynakları tarafından yapılan açıklamada, “Sosyal medyada, İncirlik’te sirenlerin çaldığına dair paylaşımlar yapılmaktadır. Herhangi bir saldırı veya olumsuz bir durum yoktur. Yanlış alarm olduğu değerlendirilmektedir.” ifadeleri kullanıldı.

20 MART'TA DA SİRENLER ÇALMIŞTI

İncirlikte 20 Mart'ta da siren sesleri çalmış bakanlıktan benzer açıklama gelmişti.

İRAN FÜZELERİ TÜRK HAVA SAHASINDA İMHA EDİLMİŞTİ

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası bölgede başlayan savaş sırasında İran'dan ateşlenen balistik füzeler, 3 kez Türk hava sahasında imha edilmişti. Bu gelişmeler üzerine Malatya ve Adana'ya yeni Patriot Hava Savunma Sistemi yerleştirilmesi kararlaştırılmıştı.

Kaynak: Haberler.com