Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının programı belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının programları belli oldu. Çeyrek final karşılaşmaları 21, 22 ve 23 Nisan tarihlerinde oynanacak.
Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının programı şöyle:
21 Nisan Salı:
20.30 TÜMOSAN Konyaspor- Fenerbahçe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
22 Nisan Çarşamba:
20.30 Galatasaray-Natura Dünyası Gençlerbirliği (RAMS Park)
23 Nisan Perşembe:
18.45 Samsunspor- Trabzonspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
20.45 Beşiktaş-Corendon Alanyaspor (Tüpraş)