Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının programı belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final müsabakalarının programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre müsabakalar tek maç üzerinden oynanacak.

Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının programı şöyle:

21 Nisan Salı:

20.30 TÜMOSAN Konyaspor- Fenerbahçe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

22 Nisan Çarşamba:

20.30 Galatasaray-Natura Dünyası Gençlerbirliği (RAMS Park)

23 Nisan Perşembe:

18.45 Samsunspor- Trabzonspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

20.45 Beşiktaş-Corendon Alanyaspor (Tüpraş)