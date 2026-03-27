Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının programı belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının programları belli oldu. Çeyrek final karşılaşmaları 21, 22 ve 23 Nisan tarihlerinde oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final müsabakalarının programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre müsabakalar tek maç üzerinden oynanacak.

Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının programı şöyle:

21 Nisan Salı:

20.30 TÜMOSAN Konyaspor- Fenerbahçe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

22 Nisan Çarşamba:

20.30 Galatasaray-Natura Dünyası Gençlerbirliği (RAMS Park)

23 Nisan Perşembe:

18.45 Samsunspor- Trabzonspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

20.45 Beşiktaş-Corendon Alanyaspor (Tüpraş)

Cemre Yıldız
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu

İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi

Haberler.com
500

TSK’dan ihraç edilen Teğmen İzzet Talip Akarsu hakkında karar çıktı

TSK’dan ihraç edilen bir teğmen hakkında daha karar çıktı
Sevgilisi tarafından terk edilen kadının paylaşımı olay oldu

Sevgilisi tarafından terk edilen genç kızın paylaşımına bakın

Doğal gaz faturalarında yeni dönem! 4 gün sonra başlıyor

Doğal gaz faturalarında yeni dönem! 4 gün sonra başlıyor
Türkiye'nin konuştuğu Barış'ın son hali! 25 yaşını kutladı, türkü bile söyledi

İşte Türkiye'nin konuştuğu Barış'ın son hali
TSK’dan ihraç edilen Teğmen İzzet Talip Akarsu hakkında karar çıktı

TSK’dan ihraç edilen bir teğmen hakkında daha karar çıktı
Kabe’de skandal! Türk hacı, başörtüsünden tutulup götürüldü

Kabe’de skandal! Türk hacı, başörtüsünden tutulup götürüldü
AK Parti çalışmaları hızlandırdı! Büyükşehirlerde köklü değişiklik

AK Parti çalışmaları hızlandırdı! Büyükşehirlerde köklü değişiklik