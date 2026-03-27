İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı: Geçme girişimlerine sert karşılık verilecek

İran, savaştaki en büyük kozunu bir kez daha kullandı. Hürmüz Boğazı tüm gemi geçişlerine kapatıldı.

Savaşın 27. gününde İran Devrim Muhafızları'ndan yeni bir açıklama geldi. Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığı vurgulanan açıklamada, "Boğazdan geçme girişimlerine sert bir karşılık verilecektir" denildi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, geçtiğimiz gün Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde "Hürmüz Boğazı herkese açıktır ve tüm gemiler güvenle geçebilir; fakat bizimle savaşan ülkeler söz konusu değildir" ifadelerini kullanmıştı.

Ayrıntılar geliyor...