Kosova Başbakanı Türkiye maçı öncesi coştu! Çuvalla para verecek
A Milli Futbol Takımı'nın finaldeki rakibi Kosova olurken, kazananın Dünya Kupası bileti alacağı dev mücadele için Kosova Başbakanı'nın 1 milyon euroluk prim açıklaması dikkat çekti.
A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalindeki rakibi Kosova oldu.
GOLLÜ MAÇTA KAZANDILAR
Kosova, yarı finalde Slovakya'yı 4-3 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Bu sonuçla birlikte Romanya'yı eleyen A Milli Takım'ın rakibi netleşti.
FİNAL 31 MART'TA
İki takım, 31 Mart Salı günü Kosova'da karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi kazanan ekip 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edecek.
KOSOVA'DAN PRİM HAMLESİ
Kritik karşılaşma öncesi Kosova Başbakanı'nın milli takıma Türkiye maçı için 1 milyon euro prim açıkladığı öğrenildi.