İntihar eden fenomen Kübra Karaaslan'ın imam babasından ilk sözler

Sosyal medya fenomeni olan ve bir süre önce hesaplarının tamamını kapatan Kübra Karaaslan (21) Pazartesi Günü Osmangazi Köprüsü Yalova Altınova kısmında köprünün korkuluklarına çıkarak aşağıya atladı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Tersanenin içine düşen Karaaslan'ı görenlerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yalova Altınova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karaaslan hayatını kaybetti. Otopsi işlemlerinin ardından İstanbul'a getirilen Karaaslan'ın cenazesi, Ümraniye'de kılınan cenaze namazının ardından İstanbul Başakşehir Kayabaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan Kübra Karaaslan'ın köprüden aşağıya atladığı anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Sosyal medyada da paylaşılan görüntülerde, vatandaşların ikna etmeye çalıştığı esnada Karaaslan'ın kendini aniden aşağıya bıraktığı görüldü.

BABASI İMAMDI

Genç fenomenin Ümraniye'deki Hz. Yusuf Camii İmam Hatibi Osman Şevket Karaarslan’ın kızı olduğu ortaya çıktı.

İMAM BABADAN İLK AÇIKLAMA

İmam Osman Şevket Karaarslan’ın kızının ölümünün ardından çevresine, "Kızımın TikTok’ta canlı yayın açıp, erkeklerin karşısında dans etmesinin yanlış olduğunu defalarca ona anlattım, onu düzeltmek için çok çaba gösterdim. Ama sözüme kulak vermedi. Kader böyleymiş." dediği ifade edildi.

