ABD'nin Hawaii eyaletinde düşen helikopterdeki 3 kişi öldü

ABD'nin Kauai Adası'nda meydana gelen helikopter kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olay, Kalalau Plajı açıklarında okyanusa düşen helikopterde gerçekleşti.

ABD'nin Hawaii eyaletine bağlı Kauai Adası'nda meydana gelen helikopter kazasında 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kauai Polis Departmanından yapılan açıklamaya göre, adanın kuzey kıyısındaki Kalalau Plajı açıklarında bir helikopter okyanusa düştü.

2 KİŞİ YARALI KURTULDU

Pilot ve 4 yolcu taşıyan helikopter kazasında 3 kişi hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 2 kişi ise hastaneye sevk edildi.

Kaynak: AA / Emirhan Demir
Uşak ve Marmaris belediyelerine operasyon! Belediye başkanı dahil 24 kişi gözaltında

İki belediyeye operasyon! Başkan dahil çok sayıda gözaltı var
500

Trump'ın tek sözü piyasayı alevlendirdi! Altında toparlanma sinyali

Trump'ın tek sözü piyasayı alevlendirdi
Hamaney'in ölümünü dans ederek kutlamıştı, aldığı haberle yıkıldı

Hamaney'in ölümünü dans ederek kutlamıştı, aldığı haberle yıkıldı
Kan donduran 'Ters ilişki' cinayeti: 59 yaşındaki adamı boğarak öldürdü

Kan donduran "Ters ilişki" cinayeti: 59 yaşındaki adamı boğarak öldürdü
Kulağına gizlediği uyuşturucuyla yakalandı

Polisler şüphelenmekte haklıymış! Kulaklarından çıkanlar şok etti
Trump'ın tek sözü piyasayı alevlendirdi! Altında toparlanma sinyali

Trump'ın tek sözü piyasayı alevlendirdi
Orkun Kökçü'nün maç sonu görüntüsü tartışma yarattı

Tartışma yaratan görüntü
İşte Zuhal Kalaycıoğlu'nun savcılık ifadesi

Annesi baştan sona anlattı! Kızını bu yüzden saklamaya kalkmış