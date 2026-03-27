ABD'nin Hawaii eyaletinde düşen helikopterdeki 3 kişi öldü

ABD'nin Hawaii eyaletine bağlı Kauai Adası'nda meydana gelen helikopter kazasında 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kauai Polis Departmanından yapılan açıklamaya göre, adanın kuzey kıyısındaki Kalalau Plajı açıklarında bir helikopter okyanusa düştü.

2 KİŞİ YARALI KURTULDU

Pilot ve 4 yolcu taşıyan helikopter kazasında 3 kişi hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 2 kişi ise hastaneye sevk edildi.