Dimarco'nun birkaç saniyelik sevinci iki ülke arasında kriz çıkardı

Dünya Kupası play-off yarı finalinde Kuzey İrlanda'yı yenerek finale yükselen İtalya, Dünya Kupası'na giden yolda finaldeki rakibi beklemeye başlamıştı.

DIMARCO, BOSNA HERSEK'İN TURU GEÇMESİNE SEVİNDİ

Yarı finalin diğer ayağında Edin Dzeko'nun formasını giydiği Bosna Hersek, Galler'i penaltı atışlarında eleyerek finale çıktı ve İtalya'nın rakibi oldu. Bosna Hersek maçını izleyen İtalyan oyuncular ve teknik heyetinin maçın bitişinin ardından yaşadığı sevinç adeta kriz çıkardı. İtalya Milli Takımı oyuncusu Federico Dimarco'nun yumruğunu sallayarak sevinç gösterisinde bulunduğu görüldü.

BOSNA'DAN SERT TEPKİ

Dimarco'nun Galler'in elendiğini ve Bosna Hersek'in turu geçtiğini öğrendiği an yapılan bu kutlama, Bosna Hersek taraftarları tarafından açık bir saygısızlık olarak değerlendirildi. Sosyal medyadan birçok yorumda bulunan Boşnak taraftar, "İtalyanların saygısızlığına ve kibrine bakın! Biz penaltılarda kazanır kazanmaz onlar kutlamaya başladı. Bunu Zenica'da hatırlatacağız!" şeklinde ifadeler kullandı.

DZEKO'DAN DA AÇIKLAMA

Öte yandan Bosna Hersek takım kaptanı Edin Dzeko da konuyla ilgili konuşarak, ''Onlar Zenica'ya büyük favori sıfatıyla gelecek. Ama biz ne yapabileceğimizi kanıtlamak istiyoruz. Küçümsenmeyeceğimizi herkese göstereceğiz'' dedi.