Müslüm Gürses'in veliahtı olarak gösterilen Orhan Esen hayatını kaybetti

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Orhan Esen’in hayatını kaybetmesi, müzik dünyasında büyük üzüntü yarattı. Kariyeri boyunca birçok esere imza atan Esen, geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı.

VEFAT HABERİNİ YEĞENİ DUYURDU

Sanatçının yeğeni ve asistanı Emrah Esen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sevgili Orhan Esen’i kaybettik. Ankara Demetevler’deki evinde toplanıyoruz. Tüm sevenlerine buradan duyuruyorum” ifadelerini kullandı. Esen’in Ankara Karşıyaka Mezarlığı’na defnedileceği belirtildi.

MÜZİK DÜNYASINDA İZ BIRAKTI

61 yaşında hayatını kaybeden Orhan Esen, arabesk müzikteki çalışmaları ve hit şarkılarıyla tanınıyordu. Sanatçının vefatı, müzik camiasında önemli bir boşluk yarattı. 5 Mart 1965’te Ankara’da doğan Esen, müziğe küçük yaşlarda başladı. Babası Mustafa Esen’in de müzikle iç içe olması sayesinde ud, kanun, bağlama ve piyano gibi enstrümanlar çalmayı öğrendi. İlk bestesini henüz 13 yaşındayken yaptı. Sanatçının eserleri ve müzikal mirası, sevenleri tarafından anılmaya devam ediyor.