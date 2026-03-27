Brent petrolün fiyatı rekor kırdı

Brent petrol vadeli işlemleri Cuma günü büyük artışlar kaydederek 114 dolar eşiğinin üzerine çıktı.

BRENT PETROL 114 DOLARA ÇIKTI

Brent vadeli işlemleri, saat 19:37 (GMT) itibarıyla yüzde 5,7 artışla 114,2 dolara yükselirken; Batı Teksas türü (WTI) ham petrol vadeli işlemleri yüzde 6,18 artarak 100 doları aştı.

Piyasa, 28 Şubat'ta başlayan ve halen devam eden İran'daki çatışmalar nedeniyle istikrarsızlığını koruyor. ABD ve İsrail'in İran hedeflerine yönelik son saldırıları ile İran'ın Körfez bölgesindeki enerji altyapısına yönelik misilleme saldırıları, küresel emtia piyasalarını aksatmaya devam ediyor.

ŞUBATIN SONUNDAN BU YANA YÜZDE 45 ARTTI

Şubat ayının sonundan bu yana Brent petrol vadeli işlemleri yaklaşık yüzde 45 artarken, WTI yüzde 40 oranında değer kazandı.

PETROL FİYATLARINDA "HÜRMÜZ" DEPREMİ

ABD, İsrail ve İran arasındaki gerilimin sıcak bir çatışmaya dönüşmesiyle birlikte Brent petrol fiyatları, küresel enerji arzının şah damarı sayılan Hürmüz Boğazı'nın İran tarafından fiilen kapatılması sonucu kritik bir eşiğe ulaştı. Dünya petrol ticaretinin yaklaşık beşte birinin geçtiği bu stratejik koridorun askeri operasyonlar nedeniyle devre dışı kalması, günlük yaklaşık 15 milyon varillik devasa bir arz şokunu tetikleyerek fiyatları üç haneli rakamların üzerine taşıdı.

Yatırımcılar, ABD’nin İran’daki enerji tesislerini hedef alma tehdidi ve bölgedeki tanker trafiğinin durma noktasına gelmesini "kalıcı bir tedarik kesintisi" olarak fiyatlarken, jeopolitik risk priminin zirve yapması petrolün varil fiyatının kısa sürede rekor seviyelere tırmanmasına neden olan temel itici güç haline gelmiştir.

Kaynak: AA