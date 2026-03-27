Haberler

Ortalık yangın yeri! Bütün ülke tek bir ismi konuşuyor

Ortalık yangın yeri! Bütün ülke tek bir ismi konuşuyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

A Milli Futbol Takımı'nın Romanya'yı 1-0 mağlup ederek finale yükseldiği karşılaşma, Rumen basınında geniş yankı buldu. Maçın ardından en çok konuşulan isim olan Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu'nun golünde yaptığı asistle maçın kaderini belirledi. Rumen medyası, Türkiye'nin oyunu kontrol ettiğini ve Arda'nın kritik pasının maçın sonucunu belirlediğini vurguladı. Bazı yayın organları, Arda Güler'in performansını Gheorghe Hagi'ye benzetirken, genç oyuncunun oyuna yön veren performansı övgü aldı.

A Milli Futbol Takımı'nın Romanya'yı 1-0 mağlup ederek finale yükseldiği karşılaşma, Rumen basınında geniş yankı uyandırdı. Maçın ardından ülkede en çok konuşulan isim Arda Güler oldu.

MAÇIN KADERİNİ BELİRLEDİ

Ferdi Kadıoğlu'nun golünde yaptığı asistle galibiyette başrol oynayan Arda Güler, Romanya basını tarafından maçın kilit oyuncusu olarak gösterildi.

MANŞETLERDE ARDA VAR

Rumen medyası, Türkiye'nin oyunu kontrol ettiğini vurgularken, Arda'nın yaptığı kritik pasın sonucu belirlediğine dikkat çekti. Birçok gazete genç yıldızın performansını ön plana çıkardı.

"HAGI GİBİ OYNADI" YORUMLARI

Bazı yayın organları Arda Güler'i Romanya efsanesi Gheorghe Hagi'ye benzetirken, genç oyuncunun oyuna yön veren performansı övgü topladı.

ROMANYA'DA HAYAL KIRIKLIĞI

Mağlubiyet sonrası Romanya basını, Dünya Kupası hayalinin bir kez daha ertelendiğini yazarken, Türkiye karşısındaki sonucun ülkede büyük hayal kırıklığı yarattığını belirtti.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıalbatros :

Hagi dediğin adam futbolu şahane ama karakteri çirkef bir adamdı. Ardanın karakteri de güzel...

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

