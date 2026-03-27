Hava 180 derece değişecek! Uyarılar peş peşe geldi, günlerce sürecek

İstanbul Valiliği ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu. Edirne’den Sakarya’ya kadar uzanan hatta etkili olması beklenen yağışların bugün başlayarak hafta sonu boyunca şiddetini artıracağı bildirildi.

  • İstanbul'da 27-29 Mart tarihleri arasında sağanak yağışlar bekleniyor.
  • 28 Mart Cumartesi günü en düşük sıcaklık 10, en yüksek sıcaklık 15 derece olacak.
  • 31 Mart Salı günü rüzgar hızı 30 ila 50 kilometreye ulaşabilecek.

İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son verilerini paylaşarak kentte hafta sonu sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Açıklamaya göre, yağışlar bugün öğle saatlerinden itibaren Avrupa Yakası’nın batısında başlayacak, gece saatlerinden itibaren ise İstanbul genelinde etkili olacak.

Valilik, yağışların yer yer kuvvetli olacağını belirtirken, günün en yüksek sıcaklığının 17 derece civarında seyredeceğini bildirdi.

YAĞIŞ HAFTA SONU SÜRECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre, 27 Mart Cuma günü parçalı ve çok bulutlu hava ile birlikte aralıklı ve yer yer kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

28 Mart Cumartesi günü de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkisini sürdüreceği, özellikle sabah saatlerine kadar yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Cumartesi günü en düşük sıcaklığın 10, en yüksek sıcaklığın ise 15 derece olması bekleniyor.

29 Mart Pazar günü ise çok bulutlu bir hava ile birlikte aralıklı sağanak yağışların devam edeceği öngörülüyor. Pazar günü sıcaklıkların 10 ila 12 derece arasında seyredeceği bildirildi.

RÜZGAR VE ZEHİRLENME UYARISI

Meteoroloji, 31 Mart Salı günü öğle saatlerine kadar güneyli yönlerden esecek rüzgarın zaman zaman 30 ila 50 kilometre hızına ulaşabileceğini belirtti. Bu nedenle soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmelerine karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Hava sıcaklıklarının pazar ve pazartesi günlerinde mevsim normalleri civarında, diğer günlerde ise normallerin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Yetkililer, olası olumsuzluklara karşı tedbirli olunması çağrısında bulundu.

Kaynak: Haberler.com
