İran’dan bölgedeki sanayi tesislerine misilleme uyarısı: İş yerlerinizi terk edin

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD ve İsrail’in İran’daki sanayi tesislerine yönelik saldırılarının ardından İsrail’deki 6 çelik fabrikası ve bölgede 5 ülkenin misilleme saldırıları için hedef ilan edildiğini açıkladı. Devrim Muhafızları, bölgedeki ABD bağlantılı şirketler ile İsrail’le müttefik ağır sanayi tesislerinin çalışanlarına iş yerlerini terk etmeleri, çevrede yaşayanlara ise en az 1 kilometre mesafe içindeki alanı boşaltmaları çağrısında bulundu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), ABD ve İsrail’in İran’daki sanayi merkezlerine yönelik saldırılarının ardından bölgede faaliyet gösteren ABD bağlantılı şirketler ile İsrail’le müttefik ağır sanayi kuruluşlarına uyarıda bulundu. İsrail’deki 6 çelik fabrikası ve bölgede 5 ülkeDMO Halkla İlişkiler Birimi tarafından yapılan açıklamada, daha önce yapılan uyarılar hatırlatılarak, "ABD ve siyonist düşman, İran sanayilerine saldırmaktan kaçınması yönündeki önceki uyarılara rağmen bugün çok sayıda sanayi merkezini hedef aldı" denildi. İsrail’deki 6 çelik fabrikası ve bölgede 5 ülke misilleme saldırıları için yeni hedef ilan edildi.

"Çalışanlar derhal iş yerlerini terk etsin"

ABD ve İsrail’in sanayi tesislerine yönelik saldırılarının ardından misilleme başlatıldığı belirtilen açıklamada, "Bu nedenle bölgede ABD’li hissedarları bulunan sanayi şirketlerinin çalışanları ile siyonist rejimle müttefik ağır sanayi kuruluşlarına, can güvenliklerinin tehlikeye girmemesi için derhal iş yerlerini terk etmeleri çağrısında bulunuyoruz. Ayrıca bu tür sanayi tesislerinin çevresinde yaşayanların da saldırılar gerçekleşene kadar en az 1 kilometre mesafe içindeki ikamet yerlerini terk etmeleri gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

