Aygün Aydın'dan adını veren Hakan Sabancı'ya sert tepki: 7 ceddini...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan Hakan Sabancı, kan ve saç örneği verdikten sonra yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sabancı ifadesinde geçmişte adının aşk dedikodularına karıştığı Aygün Aydın'ın ismini verdi.

Gözaltı sürecinin ardından ifade veren Hakan Sabancı’nın dosyasında, Aygün Aydın’ın daha önce dile getirdiği bazı ciddi iddialar da yer aldı.

"BENİ TAKINTI HALİNE GETİRDİ, UZAKLAŞTIRMA ALDIRDIM"

Kanlıca’daki yalısında yasaklı madde kullanıldığı yönündeki iddiaya da yanıt veren Sabancı, Aygün Aydın ile yalnızca bir kez görüştüğünü ve bu buluşmanın orta katta gerçekleştiğini ifade etti. Sabancı, bu görüşmede herhangi bir yasaklı madde kullanımının söz konusu olmadığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Geçmişte yalnızca bir kez gördüğüm, sonrasında hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığım bir kişidir. Beni takıntı haline getiren, uzaklaştırma kararını ihlal ettiği için hapisle tazyik edilen bir kişidir. Söyledikleri iftiradır"

"BENİ BİR KERE GÖRDÜYSEN 7 CEDDİNİ EŞEKLER TEPSİN"

Sabancı'nın ifadesi sonrası Aygün Aydın'dan sert yanıt geldi. Sosyal medya hesabının hikaye bölümünden paylaşım yapan Aydın, "Sen beni hayatında sadece bir kere gördüysen senin 7 ceddini eşekler tepsin" diye yazdı.

HAKAN SABANCI İLE AYGÜN AYDIN İLİŞKİSİ

Hakan Sabancı ile Aygün Aydın arasında kısa bir dönem oldukça olaylı bir ilişki yaşanmıştı. İkilinin inişli çıkışlı birlikteliği uzun süre magazin gündeminde yer etmişti. Ayrılıktan sonra Hakan Sabancı'yla mesajlarını ifşalayan ve hatta Hakan Sabancı'dan hamile olduğunu iddia eden Aygün Aydın, ortalığı fena karıştırmıştı.