İran'dan İsrail'e peş peşe füze saldırıları

İran İsrail'e yönelik yeni misilleme saldırılarını gerçekleştirdi. Tel Aviv başta olmak üzere pek çok şehre İran füzeleri düşerken, patlamaların ardından yangınlar çıktı.

  • İran'dan atılan füzeler İsrail'in orta ve güney kesimlerinde, başkent Tel Aviv dahil birçok şehre düştü.
  • İsrail ordusu, İran'dan atıldığı tespit edilen füzeleri engellemek için hava savunma sistemlerini devreye aldı.
  • İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı, ilk belirlemelere göre İran'ın misillemesinde ölen veya yaralanan olmadığını bildirdi.

İran'dan yeni misilleme başlatıldığının duyurulmasının ardından başta başkent Tel Aviv olmak üzere İsrail'in orta ve güney kesimlerinde sirenler çaldı.

İRAN, İSRAİL'İ BİR KEZ DAHA VURDU

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan atıldığı tespit edilen füzelerin önlenmesi için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi. Ardından Tel Aviv'in yanı sıra birçok şehre İran füzeleri düştü. Patlamaların ardından birçok noktada yangın çıktı.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonu, İran'ın attığı füzelerden bir tanesinin çok başlıklı olduğunu öne sürerken bir diğer füzenin açık alana isabet ettiğini aktardı.

FÜZELER ENGELLENEMEDİ

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde ise Tel Aviv'e yönelen çok başlıklı füzenin engellenemediği ve füze parçalarının isabet kaydettiği kaydedildi. İran füzelerinin hasara yol açıp açmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı'ndan yapılan açıklamada ise ilk belirlemelere göre misilleme nedeniyle ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İşte İran'ın son misilleme saldırılarından görüntüler:

Kaynak: AA
Yorumlar (6)

Haber YorumlarıEmre Özcan:

maşallah rabbim sayılarını artırsın

Haber YorumlarıAyhan Araçlı:

Maşallah..... Allah güç versin.

Haber Yorumlarımt87x76vf2:

hay maşallah

Haber YorumlarıYakup Başaran:

ölü yok rahat olun ??????

Haber YorumlarıLeven Ergün:

AMPULLER COK UZULUYO YAPMA IRAN AZ YAP

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

