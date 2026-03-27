Galatasaray'da futbolcuların günlerdir beklediği müjdeli haber geldi

Galatasaray'da futbolcuların günlerdir beklediği müjdeli haber geldi
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Juventus, Beşiktaş ve RAMS Başakşehir maçlarında alınan galibiyetlerin ardından futbolculara prim verileceğini duyurmuştu. Sarı-kırmızılı takım bu 3 maçı da kazanınca, futbolcuların beklediği prim günü geldi. Sarı-kırmızılı yönetim, futbolculara toplamda 4.5 milyon Euro prim dağıttı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, haftalar önce takım ile bir görüşme gerçekleştirerek Juventus, Beşiktaş ve RAMS Başakşehir maçlarında galibiyet alınması halinde prim verileceğini duyurmuştu. Bu 3 maçı da kazanan sarı-kırmızılı takımda futbolcuların beklediği gün nihayet geldi.

FUTBOLCULARA PRİMLERİ VERİLDİ

Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalınması nedeniyle kulübe giren 11.8 milyon Euro'nun bir kısmını futbolcularına ayıran sarı-kırmızılı yönetim, 3 maçta alınan galibiyetlerin ardından takımdaki tüm oyunculara toplamda 4.5 milyon Euro prim dağıttı.

DERBİ ÖNCESİ MORALLER ARTTI

Gelecek hafta Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da bu ödeme ile birlikte moral ve motivasyon arttığı belirtildi. Sarı-kırmızılıların ayrıca önümüzdeki günlerde UEFA'ya borçsuzluk kağıdını da göndermesi bekleniyor.

Cemre Yıldız
Haberler.com
