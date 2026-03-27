A Milli Takımımız tarihi maçı bu stadyumda oynayacak

Play-off turu yarı finalinde A Milli Futbol Takımımız, Romanya'yı kendi sahasında ağırlarken, Kosova ise zorlu Slovakya deplasmanına çıktı.

TÜRKİYE VE KOSOVA RAKİPLERİNİ ALT ETTİ

Ay-yıldızlılar, Romanya'yı Arda Güler'in harika asistinde Ferdi Kadıoğlu'nun attığı golle 1-0 mağlup etti. Kosova ise iki kez geriye düştüğü mücadeleyi Veldin Hodza'nın 21, Fisnik Asllani'nin 47, Florent Muslija'nın 60 ve Kreshnik Hajrizi'nin 72. dakikada attığı gollerle 4-3 kazandı.

FİNAL MAÇI 13 BİN KİŞİLİK STADYUMDA

Bu sonuçla birlikte Türkiye ve Kosova, play-off turu finalinde birbirleri ile eşleşti. Kosova'nın ay-yıldızlıları konuk edeceği karşılaşma, 31 Mart Salı günü TSİ 21.45'te oynanacak. Kazananın Dünya Kupası'nı garantileyeceği bu tarihi karşılaşma 13 bin kapasieli Fadil Vokrri Stadyumu'nda oynanacak.