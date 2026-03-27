Akaryakıta indirim! Motorinin litresi kritik eşiğin altına indi

Akaryakıta indirim! Motorinin litresi kritik eşiğin altına indi Haber Videosunu İzle
Akaryakıta indirim! Motorinin litresi kritik eşiğin altına indi
ABD-İsrail ile İran arasında ateşkes yapılması ihtimali ve diplomatik görüşmelerin gerçekleştirilmesi sonrası petrol fiyatları düştü. Motorinin litre fiyatına gece yarısı 5.47 lira indirim yapıldı. Bu indirimin ardından motorinin litre fiyatı 70 liranın altına indi.

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. ABD-İsrail ile İran arasında süren savaşın petrol fiyatları üzerindeki etkisi sürerken, ateşkes beklentisi brent petrolü aşağı çekti, bu da pompa fiyatlarına indirim olarak yansıdı.

MOTORİNE 5.47 LİRALIK YENİ İNDİRİM

Son günlerde benzin ve motorinde görülen düşüşlerin ardından motorin fiyatında bir indirim daha uygulandı. 27 Mart Cuma günü itibarıyla geçerli olan düzenlemeyle motorinin litre fiyatı 5.47 lira geriledi.

Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişikliğe gidilmedi.

MOTORİN 70 LİRANIN ALTINA İNDİ

Yapılan indirim sonrası motorinin litre fiyatı İstanbul’da 68.49 liraya, Ankara’da 69.76 liraya, İzmir’de ise 70.03 liraya düştü.

Benzin fiyatları ise İstanbul’da 62.38 lira, Ankara’da 63.49 lira ve İzmir’de 63.76 lira seviyelerinde kalmaya devam etti.

Kaynak: Haberler.com
Yorumlar (1)

Haber Yorumları
Ahmet Yıldırım:

IND GELSE NE OLCAK BU GECE ZAM VAR

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

