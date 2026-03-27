10 bin dolarlık ödül için 6 ülkeden Bursa'ya akın ettiler

FIVB Kar Voleybolu Dünya Turu Uludağ'da başladı. Toplam 10 bin dolar ödül dağıtılacak olan turnuvada 6 ülkeden 19 takım mücadele ediyor.

Bursa'da, 2026 FIVB Kar Voleybolu Dünya Turu Uludağ etabı başladı. Uluslararası Voleybol Federasyonunun (FIVB) takviminde yer alan organizasyon, Türkiye Voleybol Federasyonu, Osmangazi Belediyesi ve Uludağ Teleferik iş birliğiyle 2. Oteller Bölgesi Bursa Teleferik Kurbağa Kaya İstasyonu önünde gerçekleştiriliyor.

Toplam 10 bin dolar ödül dağıtılacak zorlu turnuvaya, tam 6 ülkeden 19 takım onlarca sporcuyla katılım gösterdi.

FİNAL MAÇLARI PAZAR GÜNÜ

Uludağ'ın zirvesinde renkli görüntülere sahne olan organizasyonun final karşılaşmaları, 29 Mart Pazar günü yapılacak. Türkiye Voleybol Federasyonu Plaj ve Kar Voleybolu danışmanı ve organizasyonun direktörü Oğuz Değirmenci, yaptığı açıklamada, turnuvanın grup maçlarıyla başladığını söyledi.

Değirmenci, 3 gün sürecek organizasyonda final maçlarının pazar günü oynanacağını belirterek, şunları kaydetti:

"FIVB Kar Voleybolu Dünya Turu etabı organizasyonu Uludağ'da gerçekleştiriyoruz. 6 ülkeden 19 takım burada mücadele ediyor. Her takım 4'er kişiden oluşuyor. Burada Fransa, Ukrayna, Polonya, Macaristan, Moldova ve Türkiye'den takımlar var. Bugün grup maçlarıyla organizasyon başladı. Yarın da grup maçlarıyla devam edecek. Pazar günü de yarı final maçları ve final maçlarıyla organizasyonumuz sona erecek."

Kaynak: AA / Cemre Yıldız
500

