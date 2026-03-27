Fatih'te tartıştığı eşini döverek öldürdü

Fatih'te bir kişi, tartıştığı eşini döverek öldürdü. Saldırgan koca ve evdeki 3 kişi gözaltına alınırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Koca tutuklanırken, beraberindekiler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay 23 Mart'ta saat 03.00 sıralarında Fatih İskender Paşa Mahallesi Sofular Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın bodrum katındaki kiralık bir dairede meydana geldi. İddiaya göre Cezayir uyruklu olduğu öğrenilen Veli Cıngılea ile eşi Nasıra Saigi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

OLAY YERİNE SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Cıngılea, eşini darbederek ağır yaraladı. Kadının sesi duyanlar polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Nasıra Saigi'nin yerde hareketsiz olarak yattığını görüldü. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Saigi'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Kadının cansız bedeni olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ŞÜPHELİ KOCA TUTUKLANDI

Polis ekipleri, Cıngılea ile birlikte evdeki 3 kişiye de gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cıngılea, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gözaltına alınan 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aynı apartmanda yaşayan bir kadın ise polisleri gördüğünü belirterek, "Bir de ambulans gördüm. Ben çok korktum" dedi.

