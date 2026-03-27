Türkiye bu olayı konuşuyor: İşte 'ters ilişki' cinayetinde kadının savunması

İstanbul Beyoğlu’nda arkadaşının evinde ölü bulunan Fesif Deneri’nin ölümüne ilişkin soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. İlk etapta “şüpheli ölüm” olarak kayıtlara geçen olayın cinayet olduğu belirlenirken, gözaltına alınan Bilge D. ifadesinde yaşananları anlattı.

RAPOR SONRASI GÖZALTINA ALINDI

Polise ilk ihbarında Deneri’nin kalp krizi geçirmiş olabileceğini söyleyen Bilge D., Adli Tıp Kurumu’nun “boğularak öldürüldü” raporunun ardından yeniden gözaltına alındı.

“TERS İLİŞKİ İSTEDİ, TARTIŞMA ÇIKTI”

Cinayet Büro Amirliği’nde verdiği ifadede suçunu itiraf eden şüpheli, olay günü alkollü olduklarını ve aralarında cinsel birliktelik yaşandığını söyledi. Bilge D., “Ters ilişki istedi, kabul etmeyince aramızda kavga çıktı. Onu ittim, yere düştü” dedi.

“BENİ BOĞMAYA ÇALIŞTI”

Şüpheli ifadesinin devamında, “Bayıldığını sandım. Sonra bir anda kalkıp bana saldırdı, beni boğmaya çalıştı. Ben de kendimi savunmak için onu boğdum" diyerek kendini savundu. Olayla ilgili işlemleri tamamlanan Bilge D., adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Haberler.com