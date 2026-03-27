Haberler

Türkiye bu olayı konuşuyor: İşte "ters ilişki" cinayetinde kadının savunması

Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beyoğlu’nda şüpheli ölüm olarak kaydedilen olayda zanlı Bilge D., ifadesinde çıkan tartışma sonrası kendisini savunmak için Fesif Deneri’yi boğduğunu söyleyerek cinayeti itiraf etti.

İstanbul Beyoğlu’nda arkadaşının evinde ölü bulunan Fesif Deneri’nin ölümüne ilişkin soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. İlk etapta “şüpheli ölüm” olarak kayıtlara geçen olayın cinayet olduğu belirlenirken, gözaltına alınan Bilge D. ifadesinde yaşananları anlattı.

RAPOR SONRASI GÖZALTINA ALINDI

Polise ilk ihbarında Deneri’nin kalp krizi geçirmiş olabileceğini söyleyen Bilge D., Adli Tıp Kurumu’nun “boğularak öldürüldü” raporunun ardından yeniden gözaltına alındı.

“TERS İLİŞKİ İSTEDİ, TARTIŞMA ÇIKTI”

Cinayet Büro Amirliği’nde verdiği ifadede suçunu itiraf eden şüpheli, olay günü alkollü olduklarını ve aralarında cinsel birliktelik yaşandığını söyledi. Bilge D., “Ters ilişki istedi, kabul etmeyince aramızda kavga çıktı. Onu ittim, yere düştü” dedi.

“BENİ BOĞMAYA ÇALIŞTI”

Şüpheli ifadesinin devamında, “Bayıldığını sandım. Sonra bir anda kalkıp bana saldırdı, beni boğmaya çalıştı. Ben de kendimi savunmak için onu boğdum" diyerek kendini savundu. Olayla ilgili işlemleri tamamlanan Bilge D., adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Üzümlü kek:

ters iliski basta kotu gibi gelebilir ama Inanin denedikten sonra çok tatli geliyor

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

