Akın Gürlek'ten tapuda "30 bin lira" ifadesine düzeltme! Limit meğer çok başkaymış
Adalet Bakanı Akın Gürlek'in dün akşamki 12. Yargı Paketi açıklamasında yer alan "30 bin lira" olarak basına yansımıştı, bu ifadeye "30 milyon lira" şeklinde düzeltme açıklaması geldi. Açıklama "Tapu işlemlerinde 30 milyon lira üstü işlemlerde iki taraf için avukat zorunluluğu getirilecek" şeklinde düzeltildi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ve beraberindeki heyetle gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yapılan açıklamada, tapu işlemlerine yönelik yeni bir düzenleme gündeme geldi.
İlk olarak basına “30 bin lira üstü işlemlerde avukat zorunluluğu” şeklinde yansıyan ifade, daha sonra düzeltilerek sınırın 30 milyon lira olduğu açıklandı.
30 MİLYON ÜSTÜ TAPU İŞLEMLERİNE AVUKAT ZORUNLULUĞU
Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre, 12. Yargı Paketi kapsamında yapılacak düzenlemeyle, 30 milyon liranın üzerindeki tapu işlemlerinde her iki taraf için avukat bulundurma zorunluluğu getirilecek.
Açıklamada ayrıca avukatların ekonomik koşullarına yönelik iyileştirmelerin de pakette yer alacağı vurgulandı.