Fenerbahçe'nin genç yıldızı Türkiye'yi terk etti
Fenerbahçe'nin büyük umutlarla İstanbul'a getirdiği ve prensip anlaşmasına vardığı genç yetenek Amara Diouf, sürpriz bir kararla Türkiye'den ayrıldı ve Senegal'deki eski kulübü Generation Foot'a döndü. Fenerbahçe'nin bu gelişme üzerine transfer sürecini askıya aldığı belirtildi. Diouf, çapraz bağ revizyon ameliyatını İstanbul'da gerçekleştirmişti ve sakatlığı sonrası geleceği merak konusu olmuştu.
Fenerbahçe'nin büyük umutlarla İstanbul'a getirdiği genç yetenek Amara Diouf ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin prensip anlaşmasına vardığı oyuncu Türkiye'den ayrıldı.
TRANSFER ASKIYA ALINDI
Milliyet'te yer alan habere göre, 17 yaşındaki Senegalli futbolcu ülkesine dönerek eski kulübü Generation Foot'a katıldı. Bu gelişmenin ardından Fenerbahçe'nin transfer sürecini askıya aldığı belirtildi.
AMELİYAT OLMUŞTU
Fenerbahçe, genç oyuncunun çapraz bağ revizyon ameliyatını İstanbul'da gerçekleştirmişti. Sakatlığı sonrası geleceği merak konusu olan Diouf için bu ayrılık kararı dikkat çekti.
GELECEĞİN YILDIZI GÖSTERİLİYOR
Sadio Mane'nin veliahtı olarak gösterilen Amara Diouf, Generation Foot altyapısından yetişti. Hızı ve çalım yeteneğiyle öne çıkan genç futbolcu, Senegal'de büyük bir potansiyele sahip isimler arasında gösteriliyor.