Transfer yasağı alan Amedspor'dan açıklama var

TFF 1. Lig'de mücadele eden Amedspor'a FIFA tarafından transfer yasağı getirildi. FIFA'nın resmi sitesinde yer alan bilgiye göre, transfer yasağının gerekçesi ilk etapta belirtilmedi. Amedspor yönetimi, yasağın Bobby Adekanye transferinden kaynaklanan bonservis ödemesi nedeniyle uygulandığını belirtti. Kulüp, ödemenin gerçekleştirildiğini ve belgelerin FIFA sistemine yüklendikten sonra yasağın kaldırılacağını açıkladı.

  • FIFA, Amedspor'a transfer yasağı uyguladı.
  • Amedspor, yasağın Bobby Adekanye transferinden kaynaklanan bonservis ödemesiyle ilgili olduğunu açıkladı.
  • Amedspor, ligde 32 hafta sonunda 67 puanla ikinci sırada yer alıyor.

TFF 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Amedspor'a FIFA tarafından transfer yasağı getirildiği haberleri gündeme oturdu. Kulüpten konuyla ilgili açıklama geldi.

FIFA KARARI GÜNDEM OLDU

FIFA'nın resmi sitesinde yer alan bilgilere göre Amedspor'a transfer yasağı uygulandığı belirtilirken, kararın gerekçesi ilk etapta açıklanmadı.

KULÜPTEN YANIT GELDİ

Amedspor yönetimi ise söz konusu iddialara ilişkin yaptığı açıklamada, yasağın Bobby Adekanye transferinden kaynaklanan bonservis ödemesiyle ilgili olduğunu duyurdu.

"SÜRESİZ YASAK GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, ilgili ödemenin gerçekleştirildiği ve belgelerin FIFA sistemine yüklenmesiyle birlikte geçici yasağın kaldırılacağı ifade edilerek, "Süresiz transfer yasağı" şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

ŞAMPİYONLUK YARIŞI SÜRÜYOR

Amedspor, ligde 32 hafta sonunda topladığı 67 puanla Erzurumspor'un 2 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. Diyarbakır temsilcisi sezonu bu konumda tamamlaması halinde doğrudan Süper Lig'e yükselecek.

Ece Güneş
Haberler.com
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıÜnal Karabas:

amedspor Dünya şampiyonudur

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

