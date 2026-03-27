Haberler

Antalya'da servis midibüsü devrildi: 16 infaz koruma memuru yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde infaz koruma memurlarını taşıyan bir midibüs, şarampole devrildi. Kazada 16 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı, durumlarının ciddi olmadığı bildirildi.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Döşemealtı ilçesi Akdeniz Bulvarı'nda meydana geldi. Mesai çıkışı vardiya değişimi yapan infaz koruma memurlarını taşışan 07 C 4119 plakalı midibüs, şoförünün kontrolü kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Devrilen midibüste yaralanan 16 infaz koruma memuru, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili açıklama yapan Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Adnan Tabar, " 20.30 sıralarında cezaevi kampüsümüzdeki vardiyadan çıkan infaz koruma memurlarını şehir merkezine nakletmekte olan servis aracımız kaza yaptı. Önüne çıkan araç nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi. 16 infaz koruma memurumuz yaralandı. Ciddi boyutta bir yaralanma yok. Çevredeki hastanelere kaldırıldılar. Hastaneye gidip arkadaşlarımızın durumuna bakacağız. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bakan Fidan'dan Hürmüz uyarısı: Kriz uzarsa İran karşıtı geniş bir koalisyon oluşur

"Bunu yapmaya devam ederseniz düşmanınız artar"
Rusya'dan benzin ihracatına yasak

İran'dan sonra dünya piyasalarını ateşe atacak bir karar da Rusya'dan
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İki meslek grubuna daha toplu ulaşım ücretsiz

İki meslek grubuna daha toplu ulaşım ücretsiz
Serdar Dursun, Arda Güler'in 68 metreden attığı golü denedi! İşte sonuç

Arda Güler'in 68 metreden attığı golü denedi! İşte sonuç
İntihar eden fenomen Kübra Karaaslan'ın imam babasından ilk sözler

İntihar eden fenomenin imam babasından ilk sözler
Beşiktaş'ta Gökhan Sazdağı ile ayrılık kapıda

Süper Lig devinde veda! Forma şansı bulamayınca ipleri kopardı
İki meslek grubuna daha toplu ulaşım ücretsiz

İki meslek grubuna daha toplu ulaşım ücretsiz
Ünlü oyuncunun lise yıllığı ortaya çıktı, değişimi göz doldurdu

Ünlü oyuncunun lise yıllığı ortaya çıktı, değişimi göz doldurdu
Başrolde polis memuru var: Siirt'te çekilen görüntü Türkiye gündemine oturdu

Başrolde polis memuru var: Siirt'te çekilen görüntü Türkiye gündemine oturdu