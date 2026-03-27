TSK'dan ihraç edilen Teğmen İzzet Talip Akarsu hakkında karar çıktı

30 Ağustos 2024'te Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde kılıç çatarak "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atan ve TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden İzzet Talip Akarsu'nun başvurusunda ret kararı çıktı.

30 Ağustos 2024'teki mezuniyet töreninde kılıç çatarak yemin edip "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı attıkları için Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilen teğmenlerden İzzet Talip Akarsu'nun başvurusunda karar çıktı.

12punto'da yer alan habere göre İdare Mahkemesi Teğmen İzzet Talip Akarsu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri'ne dönüşüne ilişkin görülen davada ret kararı verdi.

NE OLMUŞTU?

30 Ağustos 2024'teki Kara Harp Okulu mezuniyet töreni sonrasında teğmenler kılıç çatarak "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diye slogan atmıştı. Ardından günlerce hedef gösterilen teğmenler TSK'den ihraç edilmişti. Teğmenlerden Deniz Demirtaş mahkeme kararıyla göreve dönmüştü. Ebru Eroğlu'nun başvurusu ise reddedilmişti. Diğer teğmenler Batuhan Gazi Kılıç ve Serhat Gündar’ın ihraç kararına karşı açtıkları davalar sürüyor.

İlgili Haberler
TSK'dan ihraç edilen Teğmen Ebru Eroğlu'nun iade davasında karar çıktıTSK'dan ihraç edilen Teğmen Ebru Eroğlu'nun iade davasında karar çıktı
TSK'dan ihraç edilen Teğmen Ebru Eroğlu'nun savunması ortaya çıktıTSK'dan ihraç edilen Teğmen Ebru Eroğlu'nun savunması ortaya çıktı
İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı: Geçme girişimlerine sert karşılık verilecek

İran, bir kez daha savaştaki en büyük kozuna sarıldı

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın otel odasında gözaltına alındığı anlar

Uşak Belediye Başkanı'nın belediye çalışanıyla basıldığı anlar

Transfer yasağı alan Amedspor'dan açıklama var

Müslüm Gürses'in veliahtı olarak gösterilen Orhan Esen hayatını kaybetti

Akın Gürlek'ten tapuda '30 bin lira' ifadesine düzeltme! Limit meğer çok başkaymış

Futbol oynarken göğsüne gelen top canından etti! Her şey 3 saniye sürdü

Transfer yasağı alan Amedspor'dan açıklama var

Aygün Aydın'dan adını veren Hakan Sabancı'ya sert tepki: 7 ceddini...

Hande Erçel gözaltında! İfade verip, Adli Tıp'a sevk edildi

